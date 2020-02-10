Пять турецких военных погибли при обстреле поста в Сирии

Пятеро турецких военных погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Турция несет потери в Сирии вторую неделю подряд - в прошлый понедельник жертвами обстрела со стороны сирийских военных стали восемь турецких военнослужащих.

Министерство обороны Турции сообщило в понедельник, что в результате нападения на наблюдательный пост в северной части Сирии в провинции Идлиб были убиты пять турецких военнослужащих, сообщает телекомпания "Аль-Арабия".

Еще пятеро ранены в результате обстрела со стороны сирийской армии, сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным минобороны страны, турецкие подразделения ответили "агрессивным огнем" по сирийским военным целям.

Это вторая атака сирийских правительственных сил за неделю, которая привела к гибели турецких военных в удерживаемой повстанцами провинции Идлиб. С конца прошлого года армия Башара Асада развивает наступление на эту провинцию. Восемь турецких военнослужащих были убиты 3 февраля.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 февраля заявил, что к концу месяца сирийские силы должны покинуть позиции, расположенные рядом с турецкими наблюдательными постами в Идлибе, пригрозив в противном случае начать наступление в этом районе. Эти посты были созданы в соответствии с соглашением 2017 года между Россией, Турцией и Ираном.

В последние дни турецкие военные активизировали развертывание техники и военных для укрепления постов в Идлибе. МИД России на прошлой неделе сообщил о гибели российских и турецких военных специалистов. СМИ до этого сообщали о гибели в начале февраля четырех офицеров центра специального назначения ФСБ в Сирии.

В прошлую пятницу правительственные войска заняли часть имеющего стратегическое значение города Саракиб в Идлибе. Он расположен на пересечении двух основных автомагистралей, одна из которых связывает Дамаск с севером, а вторая - запад страны с востоком. Тогда же появились сообщения о том, что колонна турецкой военной техники прибыла в Идлиб.

В субботу в Анкаре прошли переговоры российской и турецкой делегаций, обсуждалась в том числе судьба наблюдательных пунктов турецкой армии в провинции Идлиб. В понедельник переговоры в Анкаре должны возобновиться.

Ранее Эрдоган называл ситуацию в Идлибе неприемлемой и обвинял Россию в попустительстве сирийскому режиму.

Провинция Идлиб считается последним оплотом повстанцев. Турция и Россия, ключевой союзник сирийского президента Башара Асада, в 2018 году подписали соглашение о демилитаризованной зоне в Идлибе. Условия соглашения нарушились.

Эрдоган ранее обвинил Россию в нарушении соглашений по деэскалации боевых действий в этом регионе.