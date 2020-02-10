Финансовые новости
- |
- 10.02.20
- |
- 18:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Пять турецких военных погибли при обстреле поста в Сирии
16:54 10.02.2020 |
Пятеро турецких военных погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Турция несет потери в Сирии вторую неделю подряд - в прошлый понедельник жертвами обстрела со стороны сирийских военных стали восемь турецких военнослужащих.
Министерство обороны Турции сообщило в понедельник, что в результате нападения на наблюдательный пост в северной части Сирии в провинции Идлиб были убиты пять турецких военнослужащих, сообщает телекомпания "Аль-Арабия".
Еще пятеро ранены в результате обстрела со стороны сирийской армии, сообщает турецкий телеканал NTV.
По данным минобороны страны, турецкие подразделения ответили "агрессивным огнем" по сирийским военным целям.
Это вторая атака сирийских правительственных сил за неделю, которая привела к гибели турецких военных в удерживаемой повстанцами провинции Идлиб. С конца прошлого года армия Башара Асада развивает наступление на эту провинцию. Восемь турецких военнослужащих были убиты 3 февраля.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 февраля заявил, что к концу месяца сирийские силы должны покинуть позиции, расположенные рядом с турецкими наблюдательными постами в Идлибе, пригрозив в противном случае начать наступление в этом районе. Эти посты были созданы в соответствии с соглашением 2017 года между Россией, Турцией и Ираном.
В последние дни турецкие военные активизировали развертывание техники и военных для укрепления постов в Идлибе. МИД России на прошлой неделе сообщил о гибели российских и турецких военных специалистов. СМИ до этого сообщали о гибели в начале февраля четырех офицеров центра специального назначения ФСБ в Сирии.
В прошлую пятницу правительственные войска заняли часть имеющего стратегическое значение города Саракиб в Идлибе. Он расположен на пересечении двух основных автомагистралей, одна из которых связывает Дамаск с севером, а вторая - запад страны с востоком. Тогда же появились сообщения о том, что колонна турецкой военной техники прибыла в Идлиб.
В субботу в Анкаре прошли переговоры российской и турецкой делегаций, обсуждалась в том числе судьба наблюдательных пунктов турецкой армии в провинции Идлиб. В понедельник переговоры в Анкаре должны возобновиться.
Ранее Эрдоган называл ситуацию в Идлибе неприемлемой и обвинял Россию в попустительстве сирийскому режиму.
Провинция Идлиб считается последним оплотом повстанцев. Турция и Россия, ключевой союзник сирийского президента Башара Асада, в 2018 году подписали соглашение о демилитаризованной зоне в Идлибе. Условия соглашения нарушились.
Эрдоган ранее обвинил Россию в нарушении соглашений по деэскалации боевых действий в этом регионе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Условия мира для Зеленского: о чем просил в Украине посланник премьера Венгрии
|Новая «ширка»: О чем Тимошенко договаривается с Медведчуком
|Дилемма Хомчака. Кто с 1 марта станет главнокомандующим ВСУ
|Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать «Нафтогаз»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Пять турецких военных погибли при обстреле поста в Сирии
|Две трети венгров имеют территориальные претензии к соседним государствам
|Греция ужесточает политику в отношении беженцев
|Швейцария вводит закон об уголовном наказании за дискриминацию ЛГБТ
|Трамп снял с должности посла США в Евросоюзе
|Россия будет продавать Беларуси нефть по мировым ценам
Это интересно
|Первое видео поражения движущейся цели снарядом Excalibur S с лазерным наведением
|Suzuki рассекретила кросс-версию хэтчбека Ignis
|Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch
|Tata показала электрокар с мхом в салоне
|В США дали добро на развёртывание 5000 средств роботизированной доставки Nuro
|Ford обновил суперкар GT и сделал его мощнее
|Компания Bosch готова выпустить на дороги беспилотники «уже завтра»