Две трети венгров имеют территориальные претензии к соседним государствам

В нескольких государствах-членах НАТО все еще сохраняются территориальные претензии к соседям.

Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center, сообщает "Европейская правда".

Доля тех, кто согласен с утверждением о наличии территориальных претензий, наиболее высока в странах Центральной и Восточной Европы. В исследовании не уточняется, к каким именно государствам граждане опрошенных стран имеют территориальные претензии.

Около двух третей венгров (67%) согласны с тем, что часть соседних стран принадлежит им. При этом полностью согласны с этим утверждением 40% опрошенных.

В Турции 58% согласны с тем, что часть соседних стран принадлежит им. В соседней Греции это мнение разделяют 60% опрошенных.

В западноевропейских странах настроения, как правило, движутся в противоположном направлении. В Швеции (82%), Нидерландах (74%), Великобритании (72%), Германии (62%), Испании (60%) и Франции (59%) большинство не согласно с тем, что есть части других стран, принадлежащих им.