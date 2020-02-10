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Две трети венгров имеют территориальные претензии к соседним государствам
15:49 10.02.2020 |
В нескольких государствах-членах НАТО все еще сохраняются территориальные претензии к соседям.
Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center, сообщает "Европейская правда".
Доля тех, кто согласен с утверждением о наличии территориальных претензий, наиболее высока в странах Центральной и Восточной Европы. В исследовании не уточняется, к каким именно государствам граждане опрошенных стран имеют территориальные претензии.
Около двух третей венгров (67%) согласны с тем, что часть соседних стран принадлежит им. При этом полностью согласны с этим утверждением 40% опрошенных.
В Турции 58% согласны с тем, что часть соседних стран принадлежит им. В соседней Греции это мнение разделяют 60% опрошенных.
В западноевропейских странах настроения, как правило, движутся в противоположном направлении. В Швеции (82%), Нидерландах (74%), Великобритании (72%), Германии (62%), Испании (60%) и Франции (59%) большинство не согласно с тем, что есть части других стран, принадлежащих им.
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