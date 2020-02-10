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Всемирный банк назвал ожирение у людей угрозой мировой экономике
09:32 10.02.2020 |
Увеличение количества людей с ожирением оказывает негативное влияние на мировую экономику, здоровье человечества и общий уровень благосостояния.
Об этом говорится в исследовании Всемирного банка "Ожирение: медико-экономические последствия надвигающейся глобальной проблемы".
По оценке Всемирного банка, более двух миллиардов человек имеют избыточный вес или страдают от ожирения.
Заболевания, связанные с ожирением, входят в тройку самых распространенных "убийц" в мире, за исключением Африки южнее Сахары. По последним данным, число страдающих от ожирения людей утроилось с 1975 года. От вызванных ожирением болезней ежегодно умирают 4 миллиона человек.
Более 70% людей с лишним весом проживают в странах со средним уровнем дохода, тогда как в бедных странах - около 6%.
Факторами, которые усиливают эпидемию ожирения, являются чрезмерно обработанная и сахарная еда, снижение физической активности и более высокие доходы, часто идущие на руку большему употреблению нездоровой пищи.
Ожирение оказывает влияние на экономику за счет снижения производительности труда и продолжительности жизни, роста расходов на здравоохранение и социальные выплаты. По прогнозам исследователей, в ближайшие 15 лет расходы, связанные с увеличением числа людей с ожирением в развивающихся странах, превысят 7 триллионов долларов.
Специалисты призывают правительства регулировать питание населения. Например, они рекомендуют повысить налоги на продукты и напитки с высоким содержанием сахара и проводить в школах лекции о пользе здорового питания.
Также предлагается увеличить инвестиции в обнаружение и лечение заболеваний, связанных с ожирением.
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