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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Всемирный банк назвал ожирение у людей угрозой мировой экономике

09:32 10.02.2020 |

Мир

 

Увеличение количества людей с ожирением оказывает негативное влияние на мировую экономику, здоровье человечества и общий уровень благосостояния.

Об этом говорится в исследовании Всемирного банка "Ожирение: медико-экономические последствия надвигающейся глобальной проблемы".

По оценке Всемирного банка, более двух миллиардов человек имеют избыточный вес или страдают от ожирения.

Заболевания, связанные с ожирением, входят в тройку самых распространенных "убийц" в мире, за исключением Африки южнее Сахары. По последним данным, число страдающих от ожирения людей утроилось с 1975 года. От вызванных ожирением болезней ежегодно умирают 4 миллиона человек.

Более 70% людей с лишним весом проживают в странах со средним уровнем дохода, тогда как в бедных странах - около 6%.

Факторами, которые усиливают эпидемию ожирения, являются чрезмерно обработанная и сахарная еда, снижение физической активности и более высокие доходы, часто идущие на руку большему употреблению нездоровой пищи.

Ожирение оказывает влияние на экономику за счет снижения производительности труда и продолжительности жизни, роста расходов на здравоохранение и социальные выплаты. По прогнозам исследователей, в ближайшие 15 лет расходы, связанные с увеличением числа людей с ожирением в развивающихся странах, превысят 7 триллионов долларов.

Специалисты призывают правительства регулировать питание населения. Например, они рекомендуют повысить налоги на продукты и напитки с высоким содержанием сахара и проводить в школах лекции о пользе здорового питания.

Также предлагается увеличить инвестиции в обнаружение и лечение заболеваний, связанных с ожирением.
По материалам: УНИАН
 

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