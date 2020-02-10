Финансовые новости
- |
- 10.02.20
- |
- 18:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Аргентине не хотят платить по долгам перед МВФ, пока экономика не выйдет из рецессии
09:18 10.02.2020 |
Вице-президент Аргентины Кристина Фернандез де Киршнер заявила, что правительство не будет ничего выплачивать по своим долгам перед Международным Валютным Фондом, пока экономика страны не выйдет из рецессии.
«В условиях рецессии никто не заплатит и полцента, а путь к выходу из рецессии - в крупных государственных инвестициях», - цитирует ее слова Reuters.
Аргентина нуждается в реструктуризации суверенного госдолга, общая сумма которого достигла 100 млрд долларов. В него входит и кредитная линия на 57 млрд долларов, которую МВФ продлил Аргентине в 2018 году.
Отношения с Фондом очень важны для Буэнос-Айреса - он может помочь стране избежать дефолта на фоне обвала валюты, роста инфляции и сокращения экономики. Ожидается, что техническая миссия МВФ прибудет в Аргентину на следующей неделе.
Отметим, за свою историю Аргентина объявляла дефолт несколько раз. Объявленный в 2001 году дефолт по долгам на 100 млрд долларов был одним из самых крупных в истории мировых рынков.
Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров МВФ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Условия мира для Зеленского: о чем просил в Украине посланник премьера Венгрии
|Новая «ширка»: О чем Тимошенко договаривается с Медведчуком
|Дилемма Хомчака. Кто с 1 марта станет главнокомандующим ВСУ
|Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать «Нафтогаз»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Пять турецких военных погибли при обстреле поста в Сирии
|Две трети венгров имеют территориальные претензии к соседним государствам
|Греция ужесточает политику в отношении беженцев
|Швейцария вводит закон об уголовном наказании за дискриминацию ЛГБТ
|Трамп снял с должности посла США в Евросоюзе
|Россия будет продавать Беларуси нефть по мировым ценам
Это интересно
|Первое видео поражения движущейся цели снарядом Excalibur S с лазерным наведением
|Suzuki рассекретила кросс-версию хэтчбека Ignis
|Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch
|Tata показала электрокар с мхом в салоне
|В США дали добро на развёртывание 5000 средств роботизированной доставки Nuro
|Ford обновил суперкар GT и сделал его мощнее
|Компания Bosch готова выпустить на дороги беспилотники «уже завтра»