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Бюджет США на 2021 год предусматривает увеличение расходов на оборону и сохранение помощи Украине - СМИ
09:02 10.02.2020 |
В понедельник, как ожидается, президент США Дональд Трамп огласит предложения по бюджету страны на новый финансовый год (начинается 1 октября) в размере $4,8 трлн, сообщают СМИ со ссылками на источники из числа официальных представителей.
В бюджете предусмотрен рост расходов на оборону на 0,3% до $740,5 млрд с $738 на 2020 год при однодоменном сокращении расходов на помощь иностранным государствам на 21%. Так, на иностранную помощь в 2020 году выделено $55,7 млрд, в новом бюджете на эти цели предусматривается $ 44,1 млрд. При этом объем помощи Украине сокращать не планируется.
Белый дом предлагает на 12% увеличить финансирование НАСА с учетом планов пилотируемого полета на Луну к 2024 году. В соответствии с предложениями Трампа, на 13% должен вырасти бюджет министерства по делам ветеранов, на 3% - министерства внутренней безопасности, на 19% - Национальной администрации по ядерной безопасности.
С другой стороны, расходы на охрану окружающей среды могут сократиться на 26%.
В проекте бюджета, как отметили источники, будет учитываться необходимость наращивания расходов на противодействие экономикам России и Китая.
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