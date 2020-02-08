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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Площадь перед посольством РФ в Праге переименуют в честь Немцова

23:47 07.02.2020 |

Мир

 

Российское посольство в Праге в конце февраля получит новый адрес - площадь, на которой оно расположено, назовут именем убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktualne.

Решение о переименовании площади Под каштанами уже приняла топографическая комиссия чешской столицы.

"Комиссия по топографии заявляет, что не нашла технических, административных или организационных препятствий для переименования", - заявили в комиссии.

Комиссия рассматривала это предложение в прошлом, но в этот раз решила его поддержать. Сыграло свою роль и то, что никто не сообщил о постоянном проживании по этому адресу, так что любые осложнения, которые могли бы возникнуть с обязательством местных жителей менять место жительства в удостоверении личности, устранены.

Окончательно это решение должно быть принято в конце февраля, когда соответствующий пункт будет предложен мэром Праги Зденеком Гржибом.

"Я считаю, что мы должны проголосовать по этому вопросу 24 февраля, потому что я хотел бы присутствовать на торжественной церемонии открытия в годовщину убийства Бориса Немцова, в идеале с дочерью Бориса Немцова", - сказал Гржиб.

Церемония переименования площади должна состояться 27 февраля - в день пятой годовщины убийства Немцова.

По словам мэра, голосов в поддержку переименования вполне хватит.

Таким образом, руководство города удовлетворило давние просьбы авторов петиции во главе с депутатом Петром Кутилеком (зеленые), который призвал к переименованию площади. Под петицией пока собрано более 4,5 тысяч подписей.
 

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