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Площадь перед посольством РФ в Праге переименуют в честь Немцова
23:47 07.02.2020 |
Российское посольство в Праге в конце февраля получит новый адрес - площадь, на которой оно расположено, назовут именем убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktualne.
Решение о переименовании площади Под каштанами уже приняла топографическая комиссия чешской столицы.
"Комиссия по топографии заявляет, что не нашла технических, административных или организационных препятствий для переименования", - заявили в комиссии.
Комиссия рассматривала это предложение в прошлом, но в этот раз решила его поддержать. Сыграло свою роль и то, что никто не сообщил о постоянном проживании по этому адресу, так что любые осложнения, которые могли бы возникнуть с обязательством местных жителей менять место жительства в удостоверении личности, устранены.
Окончательно это решение должно быть принято в конце февраля, когда соответствующий пункт будет предложен мэром Праги Зденеком Гржибом.
"Я считаю, что мы должны проголосовать по этому вопросу 24 февраля, потому что я хотел бы присутствовать на торжественной церемонии открытия в годовщину убийства Бориса Немцова, в идеале с дочерью Бориса Немцова", - сказал Гржиб.
Церемония переименования площади должна состояться 27 февраля - в день пятой годовщины убийства Немцова.
По словам мэра, голосов в поддержку переименования вполне хватит.
Таким образом, руководство города удовлетворило давние просьбы авторов петиции во главе с депутатом Петром Кутилеком (зеленые), который призвал к переименованию площади. Под петицией пока собрано более 4,5 тысяч подписей.
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