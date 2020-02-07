Пит Буттиджич обошел Берни Сандерса на кокусах Демпартии США в Айове

Демократической партии США удалось подвести итоги собраний активистов (кокусов) в штате Айова к концу третьего дня после их проведения. 38-летний Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана по результатам обработки 100 процентов участков получил 26,2 процента голосов, сообщили в Демпартии в четверг, 6 февраля. Вскоре после оглашения итогов победитель кокусов партии в Айове призвал сторонников "прокладывать смелый новый курс для страны" и "подать голос", чтобы объединиться и победить действующего президента Дональда Трампа.

Ближайший соперник Буттиджича, 78-летний сенатор от Вермонта Берни Сандерс набрал 26,1 процента. Тройку лидеров замкнула сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен с 18 процентами голосов. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, считавшийся одним из фаворитов, занял лишь четвертую позицию (15,8 процента голосов). Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар набрала 12,3 процента.

Нацкомитет Демпартии призвал проверить результаты кокусов

Незадолго до завершения подсчета голосов председатель Национального комитета партии Томас Перес призвал незамедлительно проверить итоги кокусов и изучить материалы каждого собрания партийных активистов, чтобы обеспечить точность результатов.

Между тем Дональд Трамп уверенно победил на кокусах Республиканской партии в Айове. Его соратники по партии встретили проблемы у демократов критикой и насмешками.

Серия первичных партийных выборов - кокусов и праймериз - завершится в июле. Две партии США - республиканцы и демократы - определят своих кандидатов в президенты. Выборы президента запланированы на ноябрь 2020 года. Результаты первичных выборов в штате Айова традиционно считаются важными, поскольку задают тон предвыборной гонке, привлекают внимание СМИ и могут повлиять на настроение избирателей в других штатах. 11 февраля первичные выборы - праймериз - состоятся в штате Нью-Гемпшир.