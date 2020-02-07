Турция перебросила танки в Идлиб

Командование Вооруженных сил Турции перебросило танки к наблюдательным пунктам в провинции Идлиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Колонна грузовиков с 20 танками направилась в четверг, 6 февраля, из южной турецкой провинции Хатай на северо-запад Сирии.

Танки переброшены в район наблюдательных пунктов ВС Турции в Идлибе с целью увеличения их обороноспособности, говорится в сообщении.

5 февраля силы режима сирийского президента Башара Асада вошли в стратегический город Саракиб, однако поступили также сообщения, что повстанцам "удалось вытеснить правительственные силы из большей части Саракиба, что совпало с обстрелами Турции против наступающих правительственных сил", говорится в сообщении Сирийской обсерватории по правам человека.

Россия заявила, что атаки боевиков исходят из турецкой зоны в Идлибе.

Министерство иностранных дел РФ в четверг сообщило о гибели российских военных в сирийской провинции Идлиб.

Свидетели сказали, что правительственные силы попали под обстрел из турецких наблюдательных пунктов в этом районе. Источники также сообщают о возможном окружении турецких постов.