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Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд
09:45 06.02.2020 |
Пекин принял решение в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Китая.
«Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР решил скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на ряд импортируемых из США товаров на сумму $75 млрд», - говорится в сообщении.
В частности, пошлина на товары, облагаемые с 1 сентября прошлого года по ставке 10%, теперь составит лишь 5%. Еще ряд товаров, пошлина на которые с 1 сентября 2019 года составляла 5%, будут облагаться по ставке 2,5%.
Изменения, как указано в заявлении, вступят в силу с 13:01 по местному времени (08:01 мск) 14 февраля.
«В дополнение к вышеуказанным корректировкам другие тарифные меры в США и Канаде будут продолжать применяться в соответствии с правилами», - отмечается в сообщении.
Торговая война между США и Китаем продолжается с 2018 года. Она началась, после того как американский президент Дональд Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров. Пекин ответил зеркально. В Вашингтоне полагали, что китайские производители, пользуясь открытостью американского рынка, ввозят товары в США, подрывая позиции их производителей. Кроме того, американская сторона обвинила китайскую в краже технологий. С тех пор обе неоднократно повышали импортные пошлины на разные товары.
Сейчас Китай и США ведут переговоры о торговой сделке. Однако при их срыве Трамп пообещал существенно повысить тарифы. 13 декабря прошлого года власти США сообщили, что Вашингтону и Пекину удалось заключить соглашение в рамках первой фазы торговой сделки и пошлины на ввозимые в Штаты товары, которые собирались ввести с середины месяца, отменили. Китай ответил тем же.
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