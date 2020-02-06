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Украинцам упростили трудоустройство в Литве
08:25 06.02.2020 |
Верховная рада ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Литвы о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.
За соответствующий законопроект № 0021 проголосовали 324 народных депутата.
Это соглашение имеет целью обеспечить надлежащую защиту прав украинских граждан в Литве, в частности способствовать детенизации процессов трудоустройства. Соответственно, речь идет о защите и литовских граждан, которые планируют работать в Украине.
Президенты Украины и Литвы подписали межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции в декабре 2018 года.Как известно, украинцы уже стали крупнейшей общиной иностранцев в Литве.
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