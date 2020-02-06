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Сенат США не поддержал импичмент президента Трампа
08:03 06.02.2020 |
Члены Сената США в среду, 5 февраля, проголосовали против объявления импичмента президенту Дональду Трампу. Для импичмента были необходимы две трети голосов в 100-местном Сенате, большинство мест в котором занимают соратники главы Белого дома по Республиканской партии.
Ранее президенту были предъявлены формальные обвинения в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию Конгресса Соединенных Штатов. Первое обвинение поддержали все 47 демократов и лишь один республиканец. Со вторым согласились все демократы и ни один из 53 республиканцев.
"Украинагейт" и расследование Конгресса США
Обвинение в злоупотреблении властью связано с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в котором президент США якобы призывал начать расследование против своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления могла использоваться военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.
Обвинение в препятствовании расследованию Конгресса связано с попытками главы Белого дома помешать даче показаний и заблокировать доступ к некоторым запрошенным демократами документам.
Белый дом обвинил демократов в попытке вмешаться в выборы 2020 года
Белый дом опубликовал заявление вскоре после оглашения итогов голосования в Сенате. По словам пресс-секретаря Стефани Гришэм, "показной импичмент, состряпанный демократами, завершился полным оправданием" главы государства, а пункты обвинения являлись "безосновательными". В частности, Адам Шифф, председатель Комитета по разведке Палаты представителей, "солгал Конгрессу и американскому народу, выступив с выдуманным заявлением о телефонном звонке", считают в Белом доме.
Трамп в ходе процесса "успешно продвигал интересы Соединенных Штатов", "был сосредоточен на вопросах, волнующих американцев" и "добивался подлинных побед", в то время как "демократам вновь нечего продемонстрировать", подчеркнула Гришэм. Попытки демократов "нацелены на пересмотр результатов президентских выборов 2016 года и вмешательство в выборы 2020-го", говорится в заявлении.
Трамп назвал провал импичмента победой всей страны
Дональд Трамп отреагировал на решение Сената двумя публикациями в Twitter. В первом твите президент США сообщил о своем намерении выступить с официальным заявлением в четверг, 6 февраля, в 12.00 (20.00 мск), назвав решение Сената "победой нашей страны над импичментом".
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