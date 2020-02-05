Финансовые новости
- |
- 05.02.20
- |
- 21:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Еврокомиссия утвердила новую процедуру переговоров о расширении ЕС
17:49 05.02.2020 |
Европейская комиссия на заседании в среду утвердила новую процедуру расширения Евросоюза, в центре которой - жесткое требование проведения реформ странами, которые хотят начать переговоры о вступлении.
Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливер Вархеи.
"Сегодня коллегия одобрила новую методологию для переговоров о присоединении. Это первый элемент обновленной стратегии расширения", - отметил Вархеи.
По его словам, вторым элементом станут дискуссии о запуске переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией. А третьим - большой экономический план для всего Балканского региона, который, как надеется комиссия, лидеры ЕС поддержат на саммите в Загребе в мае.
Вархеи отметил, что новые правила для открытия процесса переговоров будут более надежными для двух сторон. Он заверил, что ЕС и в дальнейшем стремится увидеть своими членами страны, которые хотят начать переговоры о вступлении (имея в виду балканские страны).
"Мы смотрим, как улучшить шансы этих стран стать членами ЕС. Как сделать так, чтобы улучшить выполнение реформ. Это беспокойство многих членов, а не только тех, которые были критическими, но значительно большего числа", - отметил Вархеи, подчеркнув, что не только Франция выражала критику.
Вархеи отметил, что новая процедура содержит четкое условие проведения реформ для открытия переговоров. Он подтвердил, что откат реформ повлечет за собой санкции.
"Мы хотим четко сказать: если реформы будут в дальнейшем усилены, то мы будем выполнять шаги со своей стороны. Это значит, что мы будем использовать подход, основанный на заслугах, и только его, он будет ключевым для оценки", - добавил еврокомиссар.
Как сообщалось, новые правила расширения ЕС предусматривают повышение веса государств-членов в переговорах с кандидатами о вступлении в блок. В частности, речь идет о мониторинге на местах, который будут проводить европейские эксперты.
Если страны будут демонстрировать хорошие результаты в осуществлении реформ, их может ожидать увеличение финансирования и тесное сотрудничество с международными финансовыми институтами.
Если же страны будут демонстрировать откат или задержки в реформах, это может привести к санкциям - например, прекращение финансирования или и самих переговоров о вступлении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Последний козырь Сытника. Зачем Шабунин врет украинцам о «гневе МВФ»
|Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы
|Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений
|Полевой эксперимент. На какую цифру Дубилет поделит губернаторов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврокомиссия утвердила новую процедуру переговоров о расширении ЕС
|«Я не буду учить фашизму»: венгерские учителя возмущены новой школьной программой Орбана
|«Я не буду учить фашизму»: венгерские учителя возмущены новой школьной программой Орбана
|Премьера Румынии Орбана отправили в отставку
|Турция предъявила Сирии ультиматум по Идлибу
|Полупризнание вины. Как в Кремле готовятся соскочить с дела МН17
Это интересно
|Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке
|Poco X2 представлен, и это — полная копия Redmi K30
|Skoda показала кроссовер, который меньше Karoq
|Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года
|Прощай, BlackBerry. Культовый канадский бренд вскоре полностью исчезнет с рынка смартфонов
|Долю в Aston Martin выкупает канадский миллиардер
|Facebook изменит принцип блокировки контента