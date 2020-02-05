Финансовые новости
- |
- 05.02.20
- |
- 21:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Премьера Румынии Орбана отправили в отставку
17:34 05.02.2020 |
Парламент Румынии выразил недоверие правительству премьер-министра Людовика Орбана, уволив таким образом кабинет министров.
Это решение поддержал 261 депутат, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.
Инициативу социал-демократов поддержал Демократический союз венгров в Румынии, который представляет большое этническое венгерское меньшинство страны.
Спикер парламента Марчел Чолак (СДП) заявил, что "у нас нет проблем с созданием большинства".
Он также сказал, что хочет обсудить с лидером ProRomania Виктором Понтой общую кандидатуру на пост премьер-министра.
Инициатива вотума недоверия частично была направлена на то, чтобы остановить принятие нового избирательного закона, который приведет к тому, что мэры будут избираться в два тура вместо простой мажоритарной системы, используемой до сих пор.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Последний козырь Сытника. Зачем Шабунин врет украинцам о «гневе МВФ»
|Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы
|Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений
|Полевой эксперимент. На какую цифру Дубилет поделит губернаторов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврокомиссия утвердила новую процедуру переговоров о расширении ЕС
|«Я не буду учить фашизму»: венгерские учителя возмущены новой школьной программой Орбана
|«Я не буду учить фашизму»: венгерские учителя возмущены новой школьной программой Орбана
|Премьера Румынии Орбана отправили в отставку
|Турция предъявила Сирии ультиматум по Идлибу
|Полупризнание вины. Как в Кремле готовятся соскочить с дела МН17
Это интересно
|Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке
|Poco X2 представлен, и это — полная копия Redmi K30
|Skoda показала кроссовер, который меньше Karoq
|Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года
|Прощай, BlackBerry. Культовый канадский бренд вскоре полностью исчезнет с рынка смартфонов
|Долю в Aston Martin выкупает канадский миллиардер
|Facebook изменит принцип блокировки контента