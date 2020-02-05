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Турция предъявила Сирии ультиматум по Идлибу
13:53 05.02.2020 |
Турция ультимативно потребовала от Сирии отвести свои войска в провинции Идлиб от турецких наблюдательных постов до конца февраля. Если сирийские солдаты не сделают этого, то турецкая армия сама изгонит их, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 5 февраля, в Анкаре.
В настоящее время Сирия при поддержке российской авиации проводит масштабную операцию в провинции Идлиб - последнем регионе страны, который все еще находится под контролем джихадистов и повстанцев. За последние месяцы сирийской армии удалось отвоевать у джихадистов в Идлибе десятки населенных пунктов, в том числе стратегически важных. В настоящее время за линией фронта находятся уже два турецких наблюдательных поста. Россия и Турция поддерживают в гражданской войне в Сирии противоположные стороны.
В ходе наступления сирийские солдаты, по данным минобороны Турции, убили 8 турецких солдат. Турция нанесла ответный удар и пригрозила новыми жесткими действиями. В Идлибе Турция на основании договора о зонах деэскалации от 2018 года разместила 12 наблюдательных постов. Представитель правящей в Турции партии недавно завил, что Анкара теперь рассматривает сирийские войска в районе этих постов как враждебные цели.
Сирия игнорирует ультиматум
Несмотря на турецкий ультиматум, сирийские войска продолжают операцию в Идлибе. По данным оппозиционной группировки "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), только за последние сутки сирийские солдаты захватили более 20 населенных пунктов.
В ходе этого наступления, сирийские солдаты почти полностью окружили город Серакиб в южной части Идлиба и находятся всего в одном километре от стратегически важной автотрассы. Сирийская армия дала джихадистам последний шанс сложить оружие и планирует взять город под контроль уже на текущей неделе.
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