Аналитики Moody's оценили возможное влияние коронавируса на мировую экономику

Эпидемия китайского коронавируса может стать "черным лебедем" 2020 года, который повлияет на мировую экономику существеннее, чем финансовый кризис и рецессия 2008-2009 годов.

Об этом говорится в еженедельном обзоре рынков от компании Moody's Analytics, который обнародовали 30 января.

По словам аналитиков, "никто не предполагал появления потенциально опустошительной пандемии в начале 2020 года".

"И, в отличие от финансового кризиса, государственные деятели могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, которую можно сравнить с "испанкой"(эпидемией гриппа - ред.) 1918 года", - подчеркивается в обзоре.

В Moody's отмечают, что в ответ на риски, связанные с возможным распространением коронавируса, упал индекс цен на промышленные металлы.

"В значительной степени это связано с огромным влиянием Китая на глобальную промышленную активность", - пишет Moody's Analytics.

Подчеркивается, что с середины января индекс цен на промышленные металлы упал на 7,1%, а 29 января индекс был самым низким с июня 2017 года.

Аналитики считают, что из-за непредсказуемости распространения коронавируса под вопросом оказался прогнозированный ранее рост мирового ВВП в 2020 году на 3,3%.

"Черный лебедь" - событие, которое трудно спрогнозировать, и которое имеет значительное влияние на экономику. Термин ввел американский экономист Нассим Талеб в книге с одноименным названием, которая вышла в 2007 году.

