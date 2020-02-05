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Аналитики Moody's оценили возможное влияние коронавируса на мировую экономику
09:24 05.02.2020 |
Эпидемия китайского коронавируса может стать "черным лебедем" 2020 года, который повлияет на мировую экономику существеннее, чем финансовый кризис и рецессия 2008-2009 годов.
Об этом говорится в еженедельном обзоре рынков от компании Moody's Analytics, который обнародовали 30 января.
По словам аналитиков, "никто не предполагал появления потенциально опустошительной пандемии в начале 2020 года".
"И, в отличие от финансового кризиса, государственные деятели могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, которую можно сравнить с "испанкой"(эпидемией гриппа - ред.) 1918 года", - подчеркивается в обзоре.
В Moody's отмечают, что в ответ на риски, связанные с возможным распространением коронавируса, упал индекс цен на промышленные металлы.
"В значительной степени это связано с огромным влиянием Китая на глобальную промышленную активность", - пишет Moody's Analytics.
Подчеркивается, что с середины января индекс цен на промышленные металлы упал на 7,1%, а 29 января индекс был самым низким с июня 2017 года.
Аналитики считают, что из-за непредсказуемости распространения коронавируса под вопросом оказался прогнозированный ранее рост мирового ВВП в 2020 году на 3,3%.
"Черный лебедь" - событие, которое трудно спрогнозировать, и которое имеет значительное влияние на экономику. Термин ввел американский экономист Нассим Талеб в книге с одноименным названием, которая вышла в 2007 году.
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