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Замедление активности на рынках жилья представляет риск для роста мировой экономики - WSJ
08:59 05.02.2020 |
Активность на рынках недвижимости по всему миру - от Великобритании до Китая и Австралии - замедляется, оказывая давление на мировую экономику, которая в минувшем году продемонстрировала самые слабые темпы роста со времен финансового кризиса, пишет The Wall Street Journal.
Скорректированный с учетом инфляции индекс цен на недвижимость в 23 странах, который рассчитывает Федеральный резервный банк Далласа, вырос на 1,8% в третьем квартале 2019 года по сравнению с годом ранее, тогда как в 2016 году он достиг пикового значения в 4,3%, по данным Oxford Economics.
Инвестиции в недвижимость в 18 крупных экономиках падали в годовом выражении четыре квартала подряд, что стало самым длительным снижением с финансового кризиса 2008-2009 годов.
Основной причиной подобной тенденции является замедление роста мировой экономики за прошедшие два года, которое сдерживало спрос на недвижимость и рост цен на жилье.
Согласно январскому прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), рост мировой экономики ускорится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в текущем и 3,4% в 2021 году, однако все еще будет ниже докризисных средних значений.
"Это важно, потому что жилищный рынок является крупным рынком активов, который может оказать довольно значительное потенциальное влияние на потребительские расходы", - отмечает экономист Oxford Economics Адам Слейтер.
Динамика цен на жилье в странах мира становится все более синхронизированной. По данным Международного валютного фонда (МВФ), это связано с рядом факторов, включая растущую тенденцию к параллельному изменению экономического роста и процентных ставок в разных странах.
В крупных городах, таких как Нью-Йорк, Лондон и Ванкувер, для этого, по мнению МВФ, есть еще одна причина. В период низких процентных ставок после глобального финансового кризиса состоятельные инвесторы начали скупать недвижимость в крупных финансовых центрах. В результате цены на недвижимость в этих городах стали синхронизироваться подобно динамике фондовых рынков и рынков облигаций.
Согласно индексу лондонской консалтинговой компании Knight Frank, на текущий момент рост цен на недвижимость в крупных городах стал замедляться. Индекс вырос на 1,1% в третьем квартале 2019 года в годовом выражении по сравнению с 3,4% за аналогичный период 2018 года и 4,2% в 2017 году.
Замедление инвестиций в недвижимость оказывает прямое влияние на рост мирового ВВП. По данным Oxford Economics, замедление на жилищном рынке сократило рост развитых экономик на 0,3 процентного пункта в период с 2017 по 2019 год.
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