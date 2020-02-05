Накануне голосования по импичменту президент Дональд Трамп выступил в Конгрессе США с посланием «О положении страны»

Президент США Дональд Трамп во вторник, 4 февраля, выступил перед Конгрессом США с ежегодным посланием "О положении страны". Он высоко оценил деятельность собственной администрации. По его словам, в стране зафиксирован самый низкий за последние десятилетия уровень безработицы, и было создано около 7 миллионов рабочих мест. К тому же, заявил Трамп, доходы населения растут, бедность и преступность, наоборот, снижаются, а США снова пользуются международным уважением и "восстанавливают свое лидерство в мире". По мнению президента, "враги Америки пустились в бега, Америка становится богаче, Америку ожидает светлое будущее".

Особый акцент в своей речи он сделал на улучшении экономической ситуации в стране. Трамп утверждает,что годы экономического спада прошли, а экономика США развивается "лучше, чем когда-либо в истории". Президент заявил, что США стали крупнейшим производителем нефти и природного газа в мире. Правда, телеканал CNN со ссылкой на управление энергетической информации правительства США, тут же напомнил, что крупнейшим производителем газа США стали в 2009 году, а крупнейшим производителем нефти - в 2013. Это был период правления администрации Барака Обамы.

Кроме того, согласно статистике, в 2019 году экономика США выросла на 2,3 процента. По оценке немецкого агентства dpa, это самый низкий темп роста американской экономики с 2016 года. Уровень безработицы в США составляет 3,5 процента. Это на самом деле рекордно низкий показатель за последние 50 лет.

Международные отношения и другие обещания Трампа

В части речи, посвященной международным отношениям, особое внимание Трамп уделил Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Он призвал руководство Ирана отказаться от планов создания ядерного оружия и "политики терроризма", и подчеркнул, что в результате американских санкций в адрес Тегерана иранская экономика столкнулась с трудностями. Президент напомнил также о своем мирном плане для Ближнего Востока, об успехах США в борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство", ликвидации их главаря Бахра-аль-Багдади и иранского генерала Касема Сулеймани.

Дональд Трамп считает, что в Пекине довольны результатами заключенной ранее торговой сделки с КНР. Он подчеркнул, что ранее Китай пользовался преимуществами по сравнению с США, но теперь Америка это изменила.

Касаясь ситуации в Латинской америке, Трамп заявил, что социализм разрушает страны, и призвал бороться против главы Венесуэлы Николоса Мадуро, заявив, что настоящим и легитимным президентом страны, которого поддерживает США, является Хуан Гуайдо. Лидер венесуэльской оппозиции в этот момент присутствовал в Конгрессе США, прибыв туда по приглашению Белого Дома.

Трамп: США должны первыми установить флаг на Марсе

Президент США говорил о важности улучшения системы образования и здравоохранения, призывал бороться с терроризмом, нелегальной миграцией и обещал защитить американцев перед угрозой распространения коронавируса нового типа. Кроме того, он хочет, чтобы космические программы лучше финансировались, чтобы США стали первой страной, чей флаг установят на Марсе.

Сенаторы-республиканцы и депутаты неоднократно приветствовали речь Трампа энергичными аплодисментами и поднимались со своих мест. Представители Демократической партии слушали выступление президента молча, некторые из них демонстративно покинули зал.

Пелоси разорвала манускрипт речи Трампа

Перед началом выступления Трамп отказался пожать руку спикеру палаты представителей - демократу Нэнси Пелоси. Она протянула президенту руку, однако, глава Белого дома этот жест проигнорировал. Как сообщили информагентства, когда Трамп завершил свое выступление, Пелоси, сидевшая сзади Трампа, разорвала лежавшую перед ней копию манускрипта его речи.

Именно демократы инициировали процедуру импичмента Дональда Трампа. Свою речь он произнес накануне итогового голосования в Сенате по вопросу отстранения его от должности президента США. Для импичмента необходимы две трети голосов в 100-местном Сенате, но ни один из 53 республиканцев пока не высказался в поддержку подобного решения. Поэтому наблюдатели ожидают, что верхняя палата парламента проголосует против импичмента.