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Выборы в США: на первом голосовании демократов предварительно лидирует Бутеджедж
08:17 05.02.2020 |
Бывший мэр из Индианы Пит Бутеджедж, по предварительным результатам, лидирует на кокусах Демократической партии в Айове.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
После обработки 71% результатов Пит Бутеджедж получил 26,8% от общего числа делегатов от штата. Согласно правилам выборов в США, на кокусах и праймериз именно количеством делегатов определяется, кто получил высшую поддержку.
От Бутеджеджа лишь немного отстает сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (25,2%). На третьем месте - сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (18,4%). Ексвицепезидент США Джо Байден четвертый с 15,4%.
Результаты являются крайне положительными для 38-летнего относительно малоизвестного мэра. Они дают ему возможность заявить о себе в начале праймериз и кокусов по всей стране.
Если Бутеджедж выиграет выборы, он станет первым президентом-открытым геем. Бутеджедж заявляет, что отсутствие у него политического опыта в Вашингтоне делает его идеальным кандидатом на фоне суперникив-"старых политиков".
Напомним, подсчет голосов в Айове существенно задержался после того, как в Демократической партии возникли технические проблемы и результаты с участков не могли сообщить вовремя.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.
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