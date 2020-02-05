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Президент Польши подписал спорный закон, позволяющий правительству наказывать судей
08:10 05.02.2020 |
Президент Польши Анджей Дуда подписал противоречивые изменения в законы о системе общих судов и о Верховный суд, которые вызвали критику ЕС.
Об этом сообщил спикер президента Блажей Спихальский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Поправки вводят, в частности, дисциплинарную ответственность судей за действия или бездействие, которые могут сделать невозможным или значительно затруднить функционирование правосудия.
Правая партия власти Польши предложила законопроект, утверждая, что он нужен для предотвращения "анархии" среди судей, некоторые из которых критически относятся к политике партии.
Изменения вызвали огромные споры. Они подвергались критике не только со стороны оппозиции или правовых кругов. Они также столкнулись с однозначно негативными оценками на международной арене.
Уничтожающую оценку проекта выпустила Венецианская комиссия, которая, в частности, предупредила, что"поправки к законам о судоустройстве могут рассматриваться как дальнейшее ослабление правосудия в Польше".
Щев декабре Европейская комиссия направила президенту и премьер-министру Польши, маршалкам Сейма и Сената письмо с просьбой воздержаться от дальнейшей работы над законами, которые, по предварительной оценке комиссии, бьют по верховенству права и противоречит ценностям Европейского Союза.
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