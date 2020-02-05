Евросоюз раскритиковал план Трампа по Ближнему Востоку

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Брюссель привержен "решению о сосуществовании двух государств, основанном на границах 1967 года, с возможным эквивалентным обменом территориями", говорится в заявлении Борреля, опубликованном во вторник, 4 февраля. Инициатива Вашингтона отклоняется от этих международно согласованных договоренностей, отмечается в документе.

Прямые переговоры обеих сторон необходимы для установления "справедливого и продолжительного мира", подчеркнул глава дипломатии ЕС. По его словам, только таким образом можно решить вопросы, связанные с границами, статусом Иерусалима, безопасностью и беженцами.

Евросоюз призвал участников конфликта воздержаться от любых действий в одностороннем порядке, "противоречащих международному праву и способных ухудшить напряжение". В частности, Брюссель обеспокоен высказываниями Израиля о возможной аннексии Иорданской долины и частей Западного берега реки Иордан. ЕС продолжит "поддерживать все усилия, нацеленные на возрождение политического процесса в соответствии с международным правом", добавил Боррель.

План Трампа по разрешению палестино-израильского конфликта

Президент США 28 января озвучил план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Глава Белого дома выступил за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом Трамп заявил, что Иерусалим будет оставаться "неделимой столицей" Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал предложение "реалистичным путем" для достижения долгосрочного мира в регионе. Однако глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас и руководитель политического бюро радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания решительно отвергли план главы Белого дома.

В ООН сдержанно отреагировали на идею президента США. МИД Турции назвал идею Трампа "планом аннексии" и "захвата палестинских территорий". А министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) особо выделил необходимость проверить, как предложение американского президента соотносится с признанными международными рамками и правовыми основаниями.