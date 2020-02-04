Демократы призывают Сенат проголосовать за импичмент Трампу

Сторона обвинения в Сенате

Демократическая партия США в понедельник, 3 февраля, в очередной раз призвала отстранить президента США Дональда Трампа от должности из-за злоупотребления властью и воспрепятствованию работе Конгресса. Сенаторам в ходе судебного процесса были зачитаны заключительные аргументы сторон, у каждой из которых было по два часа. Один из приведенных аргументов демократов заключался в том, что если Трампа не снять с должности, то он снова будет пытаться влиять на следующие президентские выборы, в том числе с помощью иностранного вмешательства.

По словам главы спецкомитета по разведке Палаты представителей и так называемого менеджера по импичменту Адама Шиффа, вина 45-президента США доказана. "Он предал нашу национальную безопасность, наши выборы, и он сделает это снова. Вы его не измените и не сможете сдержать. Если вы найдете в себе смелость ему противостоять, говорить правду о его лжи, ваше место будет среди Давидов, победивших Голиафа", - заявил Шифф.

Конгрессмен от демократов Джейсон Кроу подчеркнул, что импичментбыл предназначен для "редких случаев серьезных проступков" и предусмотрен конституцией не просто так. По его словам, в США выше закона не может быть даже избранный президент Соединенных Штатов. Также демократы упомянули о давлении Трампа на главу украинского государства с целью побудить его начать расследование в отношении своего политического соперника и создании помех попыткам Конгресса получить об этом информацию.

Аргументы Защиты

Защита Трампа, в свою очередь, призвала сенаторов не голосовать за импичмент Трампа. Адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне назвал импичмент попыткой отменить его победу на выборах 2016 года и предотвратить переизбрание следующем году. По его словам, процесс является политически мотивированным". Адвокат Трампа Джей Секулов заявил, что кампания по отстранению главы Белого дома от власти началась практически сразу же после присяги.

Ранее президенту США были предъявлены формальные обвинения по двум статьям. Первая - "о злоупотреблении властью" из-за его просьбы к президенту Украины Владимиру Зеленскому начать расследование против одного из главных соперников на предстоящих президентских выборах, а именно Джо Байдена. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов. Вторая - о "препятствовании расследованию Конгресса" из-за попыток помешать даче показаний и заблокировать доступ к некоторым запрошенным демократами документам.

Для импичмента необходимы две трети голосов в 100-местном Сенате, но ни один из 53 республиканцев пока не высказался в поддержку подобного решения. Итоговое голосование пройдет 5 февраля.