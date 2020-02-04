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Правительство Джонсона не пригласило недружественные СМИ. Брифинг бойкотировали даже те, кого позвали
23:02 03.02.2020 |
Британские журналисты, освещающие деятельность правительства, в понедельник бойкотировали брифинг в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10, после того как советники премьера пытались не допустить на брифинг представителей критически настроенных и левых изданий.
Приглашенным репортером было сказано встать по одну сторону ковра в вестибюле резиденции (за черной дверью с номером 10, из которой выходит премьер-министр во время своих публичных выступлений), а остальным по другую сторону, после чего одним предложили пройти на мероприятие о планах правительства в отношении брексита, а другим - удалиться.
Среди таким образом исключенных оказались журналисты изданий Independent, Huffington Post и Mirror, известных своей левой политической ориентацией и критическим отношением в консервативному правительству Джонсона.
Но те, кого все же допустили на брифинг, после этого тоже отказались принимать в нем участие. В числе бойкотировавших была и редактор отдела политики Би-би-си Лора Кунсберг.
В том, что политические советники министров пытаются манипулировать журналистами и в частности отказывать в доступе неугодным, для Британии ничего необычного нет. Но на брифинге должны были выступать карьерные государственные служащие, которые должны сохранять политическую нейтральность, что и возмутило акул пера.
В правительстве отвергли эти претензии, указав, что никому доступ не запрещали, но отдельных избранных журналистов пригласили на особый дополнительный брифинг.
Все журналисты пришли с действующими пропусками и прошли досмотр службой безопасности.
Комментаторы уже упрекали Бориса Джонсона в том, что он пытается подражать Дональду Трампу. Белый дом уже не первый год пытается (правда, довольно безуспешно) перекрывать доступ в свои коридоры корреспондентам критически настроенных СМИ. Кроме того, на пресс-конференции в Белом доме стали регулярно приглашать представителей маргинальных или малоизвестных изданий, если те поддерживают Трампа, и регулярно предлагать им задать вопрос.
Отношения Бориса Джонсона с прессой осложнились вскоре после того, как он стал премьер-министром. Так, во время предвыборной кампании он уклонился от интервью с ведущим Би-би-си Эндрю Нилом, известным своими настойчивыми, острыми и каверзными вопросами к политикам.
Журналисты жаловались, что правительство Джонсона перенесло брифинги в резиденцию премьер-министра, которая не может считаться нейтральной территорией.
Борис Джонсон также запретил своим министрам давать интервью определенным телеканалам и программам (включая утреннюю радиопрограмму Today, также практикующую жесткий и въедливый стиль интервью), или встречаться с журналистами в неформальной обстановке.
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