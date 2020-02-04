Сенат США отклонил вызов новых свидетелей по делу Трампа

Законодатели в Сенате Конгресса США отклонили требование Демократической партии вызвать дополнительных свидетелей по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Против этого требования вечером в пятницу, 31 января, высказался 51 сенатор, за него - только 49. Голоса распределились практически по партийной линии.

Чтобы добиться положительного решения, демократам в ходе процедурного голосования необходима была поддержка как минимум четырех республиканцев. Сделать этого не удалось: голосов присоединившихся к демократам Сьюзен Коллинз (республиканка от штата Мэн) и Митта Ромни (республиканец от штата Юта) было недостаточно.

Как ранее поясняла пресс-секретарь Ромни Лиз Джонсон, политик хотел заслушать бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Последний, в частности, обещал в своей книге рассказать о том, что Трамп отказывался разморозить военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не поможет ему с расследованием в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына - Хантера.

Итоговое голосование ожидается 5 февраля

Как уточняет агентство AP, отказ заслушать дополнительных свидетелей предвещает оправдание Трампа - исход, который ожидался с момента запуска процесса импичмента - всего третьей подобной процедуры в истории Соединенных Штатов.

Ранее президенту США были предъявлены формальные обвинения по двум статьям: "о злоупотреблении властью" - в связи с его просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому начать расследование против одного из главных соперников на предстоящих президентских выборах - Джо Байдена - и о "препятствовании расследованию Конгресса" из-за попыток помещать даче показаний, а также заблокировать доступ к ряду запрашивавшихся демократами документов.

Заключительные аргументы сторон будут заслушаны 3 февраля, итоговое голосование состоится 5 февраля в 16.00 по североамериканскому восточному времени.

"Украинагейт" и Трамп

Для импичмента необходимы две трети голосов в 100-местном Сенате, однако ни один из 53 республиканцев пока не дал понять, что поддержит подобное решение.

Обвинителями по делу Трампа выступают глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия.

Судебное разбирательство в Сенате транслировалось в эфире американских телеканалов, что в итоге может отразиться на рейтинге Трампа в преддверии выборов главы американского государства 3 ноября.

Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября. Скандал с возможным давлением на Зеленского получил название "Украинагейт" (Ukrainegate).

В истории США процедура импичмента президенту инициировалась дважды: в 1868 году - Эндрю Джонсону и в 1998-м - Биллу Клинтону. В обоих случаях в Сенате нужного числа голосов набрано не было, и обвинения были в итоге сняты.