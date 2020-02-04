Президент Ирака назначил Мухаммеда Алауи новым премьер-министром

Мухаммед Алауи

Президент Ирака Бархам Салех назначил Мухаммеда Тауфика Алауи на пост премьер-министра. Он утвердил кандидатуру бывшего министра коммуникаций страны, предложенную парламентариями, и поручил ему в течение одного месяца сформировать новое правительство, сообщило в субботу, 1 февраля, государственное телевидение Ирака. Алауи должен возглавлять правительство до проведения новых парламентских выборов, говорится далее в сообщении.

В свою очередь Алауи заявил, что покинет пост премьер-министра, если различные политические силы будут пытаться настоять на утверждении своих кандидатов на должности министров. Одновременно он призвал демонстрантов продолжать протесты до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Предыдущий премьер ушел в отставку на фоне протестов

Предыдущий премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди ушел в отставку в минувшем ноябре на фоне продолжительных массовых протестов. С тех пор противоборствующие силы не могли договориться о кандидатуре нового главы правительства.

Массовые антиправительственные демонстрации начались в Ираке в начале октября 2019 года. Демонстранты высказывали недовольство безработицей, коррупцией, ростом цен на горючее и коммунальные услуги, выступали за масштабные политические реформы, требовали выйти из-под влияния Ирана. Силы безопасности жестко подавляли эти акции. По разным данным, за время протестов были убиты от 400 до 600 человек.