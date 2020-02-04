Финансовые новости
- |
- 04.02.20
- |
- 15:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Европарламент проголосовал за единую зарядку для мобильных устройств
10:03 03.02.2020 |
31 января 2020 года Европарламент все-таки утвердил резолюцию, предусматривающую принятие единого стандарта зарядки мобильных устройств с целью сокращения электронных отходов - за соответствующее решение проголосовали 582 депутата при 40 голосах против и 37 воздержавшихся.
Документ призывает Еврокомиссию к июлю принять новые правила, чтобы с покупкой нового устройства покупателям больше не приходилось каждый раз приобретать новое зарядное устройство.
Для начала стоит вспомнить, что с 2009 года Еврокомиссия призывает технологические компании, в том числе и Apple, использовать единый стандарт зарядки вместо проприетарных. Теперь члены Европарламента считают, что по-хорошему не получилось, и необходимо урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.
В резолюции подчеркивается, что беспроводные зарядные устройства являются эффективным способом сокращения электронных отходов, но при этом отмечается, что правила, которые предстоит разработать Еврокомиссии, должны обеспечивать совместимость зарядников с телефонами различных брендов.
Пока законодатели не назвали точный стандарт, но с большой вероятностью им станет USB Type-C ввиду отсутствия других достойных претендентов, что приведет к еще более широкому распространению разъема.
К настоящему моменту большинство ведущих производителей смартфонов перешли на использование разъема USB-C для зарядки вместо устаревшего Micro-USB, а некоторые уже вовсю ставят USB-C в бюджетные модели устройств. По сути, Apple, единственная среди крупных производителей продолжает сопротивляться внедрению USB-C в iPhone вместо проприетарного Lightning.
Вскоре после того, как стало известно об этом инициативе, Apple выступила против нее. В Купертино заявили, что инициатива «задушит инновации» и непреднамеренно создаст еще больше электронных отходов, поскольку существующие зарядные устройства и кабели Lightning придется заменить на USB-C.
Однозначного ответа, значит ли это, что теперь Apple будет вынуждена перейти на разъем USB-C в смартфонах iPhone вместо проприетарного Lightning, который пришел вместе с iPhone 5 на замену 30-контактному разъему, пока нет. Это станет ясно только после того, как Еврокомиссия соответствующим решением утвердит регламент для единого зарядника.
Справедливости ради, в резолюции речь идет именно о блоке питания зарядного устройства, а не кабеле. Предложение состоит в том, чтобы полностью запретить или как-то ограничить поставку зарядных блоков в комплектах поставки смартфонов. Смысл в том, чтобы покупатели использовали старые блоки питания. То есть, это определенно повлияет на Apple, но вот откажется ли компания от драгоценного Lightning - вопрос, на который ответа пока нет. Apple вполне может выйти из ситуации, сохранив Lightning.
В идеале, общий стандарт зарядки должен быть частью законодательства - Google уже требует базовой поддержки USB Power Delivery от производителей, выпускающих смартфоны с USB-C. Вот только единого стандарта быстрой зарядки нет и производители развивают собственные проприетарные технологии для достижения мощности 40-60 Вт. Адаптер питания при этом тоже должен быть соответствующей мощности. С быстрыми беспроводными зарядками ситуация аналогичная.
В резолюции отмечается, что в 2016 году средний мировой показатель электронных отходов составлял 6 кг на человека в год, тогда как средний показатель для граждан ЕС - 16,6 кг. То есть, все эти отходы нужно собирать и перерабатывать.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
|Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп победил на первом внутрипартийном голосовании в преддверии президентских выборов, набрав 97% голосов
|МВФ уверен в стабильности экономического развития Китая в условиях борьбы с коронавирусом
|Дмитрий Орешкин: Уход Украины из-под влияния России - процесс безвозвратный
|Демократы призывают Сенат проголосовать за импичмент Трампу
|Ятаган в спину. Почему Эрдоган из Киева грозит Путину
|Правительство Джонсона не пригласило недружественные СМИ. Брифинг бойкотировали даже те, кого позвали
|Помощь ВСУ, водительские удостоверения и ЗСТ: Украина и Турция подписали ряд документов
Это интересно
|Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей
|Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
|ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах
|Lotus выпустил спорткар «на каждый день»
|Google объединит почту и мессенджер в одном универсальном приложении
|Легкие курильщика «волшебным образом» восстанавливаются, если бросить курить
|SpaceX запустила на орбиту четвёртую партию микроспутников Starlink