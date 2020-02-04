Европарламент проголосовал за единую зарядку для мобильных устройств

31 января 2020 года Европарламент все-таки утвердил резолюцию, предусматривающую принятие единого стандарта зарядки мобильных устройств с целью сокращения электронных отходов - за соответствующее решение проголосовали 582 депутата при 40 голосах против и 37 воздержавшихся.

Документ призывает Еврокомиссию к июлю принять новые правила, чтобы с покупкой нового устройства покупателям больше не приходилось каждый раз приобретать новое зарядное устройство.

Для начала стоит вспомнить, что с 2009 года Еврокомиссия призывает технологические компании, в том числе и Apple, использовать единый стандарт зарядки вместо проприетарных. Теперь члены Европарламента считают, что по-хорошему не получилось, и необходимо урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

В резолюции подчеркивается, что беспроводные зарядные устройства являются эффективным способом сокращения электронных отходов, но при этом отмечается, что правила, которые предстоит разработать Еврокомиссии, должны обеспечивать совместимость зарядников с телефонами различных брендов.

Пока законодатели не назвали точный стандарт, но с большой вероятностью им станет USB Type-C ввиду отсутствия других достойных претендентов, что приведет к еще более широкому распространению разъема.

К настоящему моменту большинство ведущих производителей смартфонов перешли на использование разъема USB-C для зарядки вместо устаревшего Micro-USB, а некоторые уже вовсю ставят USB-C в бюджетные модели устройств. По сути, Apple, единственная среди крупных производителей продолжает сопротивляться внедрению USB-C в iPhone вместо проприетарного Lightning.

Вскоре после того, как стало известно об этом инициативе, Apple выступила против нее. В Купертино заявили, что инициатива «задушит инновации» и непреднамеренно создаст еще больше электронных отходов, поскольку существующие зарядные устройства и кабели Lightning придется заменить на USB-C.

Однозначного ответа, значит ли это, что теперь Apple будет вынуждена перейти на разъем USB-C в смартфонах iPhone вместо проприетарного Lightning, который пришел вместе с iPhone 5 на замену 30-контактному разъему, пока нет. Это станет ясно только после того, как Еврокомиссия соответствующим решением утвердит регламент для единого зарядника.

Справедливости ради, в резолюции речь идет именно о блоке питания зарядного устройства, а не кабеле. Предложение состоит в том, чтобы полностью запретить или как-то ограничить поставку зарядных блоков в комплектах поставки смартфонов. Смысл в том, чтобы покупатели использовали старые блоки питания. То есть, это определенно повлияет на Apple, но вот откажется ли компания от драгоценного Lightning - вопрос, на который ответа пока нет. Apple вполне может выйти из ситуации, сохранив Lightning.

В идеале, общий стандарт зарядки должен быть частью законодательства - Google уже требует базовой поддержки USB Power Delivery от производителей, выпускающих смартфоны с USB-C. Вот только единого стандарта быстрой зарядки нет и производители развивают собственные проприетарные технологии для достижения мощности 40-60 Вт. Адаптер питания при этом тоже должен быть соответствующей мощности. С быстрыми беспроводными зарядками ситуация аналогичная.

В резолюции отмечается, что в 2016 году средний мировой показатель электронных отходов составлял 6 кг на человека в год, тогда как средний показатель для граждан ЕС - 16,6 кг. То есть, все эти отходы нужно собирать и перерабатывать.