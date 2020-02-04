Дело об импичменте Трампа: сильный удар по надеждам демократов

Американские демократы теряют надежду начать вызов свидетелей на сенатских слушаниях по импичменту Дональда Трампа. Это значительно уменьшает их шансы убедить сенаторов проголосовать за отстранение американского президента.

Для допроса свидетелей требовались голоса четырех сенаторов-республиканцев, не определившихся до конца с позицией по этому вопросу, однако один из них - Ламар Александр - в итоге решил голосовать против.

По его словам, демократы доказали, что поведение Трампа было неподобающим, но этого недостаточно для импичмента. Это означает, что процесс импичмента может закончиться уже в пятницу.

Больше всего демократы хотели вызвать бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Тот, предположительно, сказал, что Трамп сообщил ему, что приостановит выделение военной помощи Украине, пока Киев не начнет расследование в отношении его политического соперника Джо Байдена.

Что сказал Ламар Александр?

В заявлении сенатора от штата Теннесси говорится, что демократы сумели доказать неуместность поведения Трампа. Но Ламар Александр также отметил: "Чтобы доказать уже доказанное, дополнительные свидетельства не нужны. Эти действия не соответствуют высоким требованиям американской конституции в том, что касается преступлений, за которые объявляется импичмент".

"Вопрос не в том, действительно ли президент это сделал, а в том, кто должен решать, как с ним теперь поступить - сенат США, или американцы. Я считаю, что, согласно конституции, решение должен принимать народ на президентских выборах, которые начинаются в Айове в понедельник", - добавил он.

Демократы надеялись, что четыре сенатора-республиканца - Митт Ромни, Лиза Мурковски, Сюзан Коллинс и Ламар Александр - проголосуют за вызов свидетелей. Для этого требовался 51 голос. В четверг Коллинс вслед за Ромни заявил, что будет голосовать в поддержку этого решения.

Но заявления Александра указывают на, что республиканцам теперь удастся заблокировать вызов свидетелей и свернуть процесс импичмента, оправдав Трампа. Для смещения его с поста президента необходимо две трети голосов в Сенате, в котором большинство у республиканцев - 53 против 47 демократов.

Как ожидается, в пятницу обе стороны представят заключительные доводы на слушаниях, после чего сенаторы проголосуют по вопросу вызова свидетелей. Если голоса разделятся поровну, свидетелей не вызовут. В этом случае в пользу демократов может вынести решение председатель Верховного суда Джон Робертс, но вряд ли это случится.

Почему так важен Болтон?

На этой неделе New York Times сообщила, что в пока еще не вышедшей книге Болтона говорится, что Трамп сообщил ему напрямую о приостановке военной помощи Украине в обмен на расследование в отношении Байдена. Именно это стало главным обвинением в отношении Трампа.

После появления этой информации демократы начали с новой силой добиваться вызова новых свидетелей на слушания. Но республиканцы этому противятся.

В случае если бы Болтон выступил на процессе, он мог бы стать первым свидетелем, который бы подтвердил, что Трамп действительно обратился к Украине с предложением "услуга за услугу" и тем самым злоупотребил своим положением.

На этой неделе адвокат Трампа заявил, что любые действия президента, которые способствуют его переизбранию, служат интересам общества, поэтому не могут быть основанием для импичмента. Это шокировало и демократов, и республиканцев.

Белый дом хотел помешать публикации книги Болтона, объясняя это интересами защиты безопасности страны. Совет национальной безопасности США заявил, что в книге содержатся секретные данные, которые необходимо удалить.

Болтон это отрицает. Его адвокат заявил, что в книге нет никаких секретов.

Ранее Болтон сообщил, что готов дать показания на слушаниях в Сенате.