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Тегеран продолжит развивать ядерную программу, несмотря на санкции США
09:09 31.01.2020 |
Тегеран продолжит развивать свою ядерную программу, несмотря на санкции, введенные США против Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и ее главы Али Акбара Салехи. Об этом заявил в четверг, 30 января, представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди, который раскритиковал действия Вашингтона. Принятие ограничительных мер против Ирана - это "политическая игра США, акт чистого отчаяния, детский и потому абсолютно лишенный смысла", подчеркнул Камальванди.
О введении санкций против ОАЭИ говорилось в распространенном 30 января заявлении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США. Ранее на брифинге в американском Госдепартаменте об этом также сообщил спецпредставитель американского внешнеполитического ведомства по Ирану Брайан Хук.
Российские компании выведены из-под действия санкций
По его словам, ограничительные меры введены в соответствии с "исполнительным указом номер 13382 в отношении стран, распространяющих оружие массового уничтожения, и их сторонников".
"ОАЭИ сыграла большую роль в нарушении Ираном его ключевых обязательств в ядерной сфере. Она превысила лимит запасов (обогащенного. - Ред.) урана и (разрешенный. - Ред.) уровень обогащения", отметил Хук. Представитель Госдепа указал, что Салехи лично присутствовал на церемонии введения в действие новых центрифуг для обогащения урана.
О запуске 30 современных центрифуг IR-6 сообщил 4 ноября 2019 года в интервью государственному телеканалу глава ОАЭИ.
Вместе с тем Брайан Хук указал, что в течение последующих 60 дней будут действовать исключения из санкционного режима, которые позволят российским, китайским и европейским компаниям продолжать работу на иранских ядерных объектах в рамках их деятельности по нераспространению, что осложнит усилия Исламской Республики по разработке ядерного оружия.
Отказ Ирана от последнего ограничения в рамках СВПД
После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.
В понедельник, 6 января, Тегеран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".
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