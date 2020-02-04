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Совет ЕС одобрил договор по «Брекзиту»
23:22 30.01.2020 |
За день до "Брекзита" 27 стран-членов Евросоюза подтвердили в письменной форме ратификацию соглашения о порядке и условиях выхода Великобритании из ЕС, сообщила пресс-служба Совета ЕС в четверг, 30 января. Процедура подтверждения ратификации этого документа Советом рассматривалась как простая формальность.
До выхода Британии из ЕС осталось выполнить еще две формальности - передать ратифицированные документы Лондону и обнародовать их 31 января. После этого Великобритания сможет покинуть Евросоюз после почти 50 лет пребывания в составе этой организации.
Переходный период
Накануне вечером соглашение по "Брекзиту" ратифицировал Европарламент. Центральным пунктом этого документа является переходный период сроком до конца 2020 года. В течение этого времени в практической жизни Евросоюза и Британии ничего не изменится: Великобритания будет оставаться в таможенном союзе и сохранит доступ к внутреннему рынку ЕС. В сфере передвижений людей и товаров также ничего не изменится. В предстоящие 11 месяцев предстоит определить, как будет осуществляться сотрудничество между Брюсселем и Лондоном в торговле, политике и других сферах с 2021 года.
Договор по "Брекзиту" уже урегулировал права почти 3,2 млн граждан ЕС в Британии и 1,2 млн граждан Великобритании в ЕС. Они будут и впредь жить и работать по старым правилам. В рамках договора определены и суммы, которые Лондон должен компенсировать Брюсселю в связи с "Брекзитом". Стороны также согласовали компромисс, в соответствии с которым граница между британской Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией будет оставаться открытой и после "Брекзита".
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