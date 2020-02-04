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ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового масштаба
23:01 30.01.2020 |
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус после совещания чрезвычайного комитета организации в Женеве.
В классификации ВОЗ такими ситуациями считаются "экстраординарные события, которые будут представлять риск в области здравоохранения другим государствам" и "потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества".
При этом организация не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом. Как говорится в заявлении ВОЗ, распространения коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты.
В четверг США подтвердили первый на своей территории случай передачи коронавируса от человека к человеку. Ранее о таких случаях сообщили власти Германии и в Японии.
В России подтвержденных случаев заражения пока нет, правительство в четверг закрыло границу с Китаем на Дальнем Востоке. МИД рекомендовал гражданам по возможности не ездить в Китай.
Число умерших от коронавируса в КНР достигло 170 человек. По данным ВОЗ, за пределами Китая зафиксировано 98 члучаев заражения в 18 странах, многие из которых ввели карантин. За пределами Китая жертв нет.
В Китае на 29 января зарегистрирован 7711 случай заражения коронавирусом. В четверг стало известно, что вирус распространился по всей территории Китая.
Что известно про новый вирус
* Вирус 2019-nCoV - вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.
* Коронавирусы - семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом - семь) из которых поражают человека.
* Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.
* Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.
* Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.
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