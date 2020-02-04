ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового масштаба

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус после совещания чрезвычайного комитета организации в Женеве.

В классификации ВОЗ такими ситуациями считаются "экстраординарные события, которые будут представлять риск в области здравоохранения другим государствам" и "потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества".

При этом организация не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом. Как говорится в заявлении ВОЗ, распространения коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты.

В четверг США подтвердили первый на своей территории случай передачи коронавируса от человека к человеку. Ранее о таких случаях сообщили власти Германии и в Японии.

В России подтвержденных случаев заражения пока нет, правительство в четверг закрыло границу с Китаем на Дальнем Востоке. МИД рекомендовал гражданам по возможности не ездить в Китай.

Число умерших от коронавируса в КНР достигло 170 человек. По данным ВОЗ, за пределами Китая зафиксировано 98 члучаев заражения в 18 странах, многие из которых ввели карантин. За пределами Китая жертв нет.

В Китае на 29 января зарегистрирован 7711 случай заражения коронавирусом. В четверг стало известно, что вирус распространился по всей территории Китая.

Что известно про новый вирус

* Вирус 2019-nCoV - вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

* Коронавирусы - семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом - семь) из которых поражают человека.

* Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.

* Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

* Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.