ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах

Европейская комиссия отбросила идею запрета на использование технологий распознавания лиц в общественных местах, сообщило информагентство Reuters. Ранее ЕК обсуждала возможность данного запрета на срок до пяти лет, чтобы за это время разработать способы предотвращения потенциальных злоупотреблений данными технологией.

Применение искусственного интеллекта в системах распознавания лиц вызвало споры о плюсах и минусах технологии, широко используемой правоохранительными органами, но злоупотребляемой авторитарными режимами для массового надзора. По словам критиков, данная технология нарушает права человека и требования конфиденциальности данных.

Комиссия вынесла пересмотренное предложение на общественное обсуждение до 19 февраля 2020. Не исключено, что в него еще будут внесены изменения.

Напомним, ранее старший исполнительный директор компании Alphabet Сундар Пичаи поддержал предложение ЕК по введению временного запрета на использование систем распознавания лиц в общественных местах из-за возможных злоупотреблений. Однако президент Microsoft Брэд Смит отнесся к инициативе более холодно, отметив, что данные системы очень полезны, например, для поиска пропавших детей.