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Европейский парламент одобрил соглашение о Brexit
08:22 30.01.2020 |
Европейский парламент в среду вечером ратифицировал соглашение о выходе Британии из ЕС, приблизив первый в истории выход государства-члена из блока.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".
Решение приняли 621 голосом за. 49 евродепутатов выступили против, 13 воздержались.
Голосованию предшествовали дебаты, во время которых некоторые британские депутаты не могли сдержать слез. В то же время другие наоборот радовались, что страна наконец оставит ЕС.
Часть евродепутатов появились на историческое заседание с шарфами с символикой Великобритании и ЕС и надписью "Всегда объединены".
Ранее перед голосованием представитель Европарламента по Brexit Ги Верхофстадт заявлял, что выход Британии является печальным поводом для проведения заседания.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отмечала, что ратификация соглашения о выходе является лишь первым шагом к новому партнерству между ЕС и Великобританией. Она закончила свою речь словами "Мы всегда будем любить тебя ... Да здравствует Европа".
После решения Европарламента Совет ЕС завершит процесс ратификации, проголосовав квалифицированным большинством голосов. Это голосование состоится 30 января.
Великобритания уже завершила процесс ратификации со своей стороны. Страна перестанет быть членом ЕС в пятницу, 31 января, в 23:00 по Гринвичу.
Ожидается, что переговоры об отношениях Великобритании с ЕС после Brexit начнутся в начале марта.
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