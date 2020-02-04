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ПАСЕ приняла новую санкционную процедуру для стран, осуществивших серьезные нарушения
08:18 30.01.2020 |
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла новую санкционную процедуру, которая делает почти нереальными санкции в отношении государства, которые серьезно нарушили принципы Совета Европы.
Об этом он сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".
Решение приняли подавляющим большинством голосов. За процедуру проголосовали 109 депутатов, против - 24.
Все поправки к резолюции, предложенные Украиной, были отклонены подавляющим большинством голосов. Россия начала также предлагала свои правки, но впоследствии отказалась от них и объявила, что проголосует против резолюции, поскольку она является недостаточно пророссийской.
По новым правилам, ныне существующая "обычная" процедура санкций должно быть задействована только для не очень серьезных нарушений. Но в случае "серьезных нарушений" должна быть задействована новая процедура, одной из задач которой заявлено "избежание санкций".
Предполагается, что для введения каких-либо ограничений против "серьезного нарушителя" должно быть общее согласие трех органов - ПАСЕ, Комитета министров и генсека Совета Европы.
Новая процедура является довольно длительной - она рассчитана на 9 месяцев. Все это время должен продолжаться диалог с нарушителем и в случае даже минимального прогресса в решении проблемы срок может быть запущен заново.
Таким образом, завершение процедуры и наложения санкций на "серьезного нарушителя" становится почти недостижимым на практике.
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