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Эрдоган обвиняет РФ в несоблюдении договоренностей по Сирии - СМИ
14:13 29.01.2020 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание "Сабах".
"К сожалению, Россия не придерживается ни астанинского, ни сочинского соглашений. Мы ожидали до нынешнего момента, но отныне мы намерены действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит (сирийскому, - "ИФ") режиму необходимое предупреждение", - цитирует издание президента, сказанные журналистам.
Эрдоган пояснил, что у Анкары заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.
"Россия будет действовать иначе - или с режимом (в Сирии, - "ИФ"), или с Турцией. Россия говорит нам, что они борются с террористами. Кто это? Люди, сражающиеся за свою землю?", - отметил Эрдоган.
Кроме этого, как отмечает агентство "Анадолу", Эрдоган указал на необходимость придать новый импульс астанинскому процессу. "Астанинского процесса больше нет. Турция, Россия и Иран могут продумать шаги по возрождению этого процесса", - приводит агентство слова президента.
Накануне стало известно, что бойцы сирийской правительственной армии взяли под контроль стратегически важный город Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб.
Таким образом, правительственные войска восстановили контроль над городом, который еще в 2012 году был захвачен вооруженными сторонниками сирийской оппозиции. Позже он перешел под контроль экстремистов.
Через Маарат ан-Нуман проходит автомагистраль, связывающая Дамаск с Алеппо. Кроме того, город считался важным оплотом противников Дамаска.
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