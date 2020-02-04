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Силы Асада при поддержке РФ вошли в важный город в Идлибе
13:58 29.01.2020 |
Сирийская арабская армия при поддержке России и иранских террористических группировок 28 января вошла в важный город Маараф Аль-Нуман.
Это произошло после массированной трехдневной операции на востоке провинции Идлиб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Masdar News.
На видео, опубликованном поздно вечером во вторник, войска режима сирийского президента Башара Асада входят в Маараф Аль-Нуаман, однако, к их удивлению, все джихадисты Хаят Тахрир Аль-Шам (HTS) уже успели покинуть то, что осталось от города.
"Асад и Путин за последние две недели завоевали города, в которых проживало более 200 тысяч человек. Сейчас все города пусты. Все население бежало к сирийско-турецкой границе", - пишет журналист Bild Джулиан Репке.
Сирийская арабская армия теперь нацелится на ключевые города Арих и Саракиб, расположенные вдоль шоссе Латакия-Алеппо (М-4).
Если эти два города вернутся под контроль Асада, Сирийская арабская армия окажется в пределах досягаемости от города Идлиб впервые с 2015 года. Маараф Аль-Нуаман расположен на расстоянии в 40 км от Идлиб.
Цель наступления - восстановление контроля над главной магистралью, связывающей столицу Дамаск с северным городом Алеппо.
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