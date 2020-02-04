В Конгрессе прогнозируют увеличение госдолга США до рекордного уровня

Управление Конгресса США по бюджету (CBO) прогнозирует увеличение госдолга США с нынешних 81 процента от ВВП страны до 98 процентов к 2030 году. Это будет самый высокий показатель в истории Соединенных Штатов после Второй мировой войны. По оценкам CBO, американский госдолг и после этого продолжит расти, достигнув рекордного уровня за все время - 180 процентов от ВВП к 2049 году. Такие данные приведены в экономическом прогнозе, опубликованном во вторник, 28 января.

Кроме того, аналитики управления ожидают, что в ближайшее десятилетие дефицит бюджета США будет ежегодно превышать триллион долларов, начиная уже с 2020 года. В среднем расходы бюджета будут больше доходов на 1,3 трлн долларов, прогнозирует CBO. Это приведет к "повышению инфляции и банковских процентов после десятилетия, в котором оба показателя были в среднем низкими", говорится в отчете.

Одной из причин такого прогноза является экономическая политика президента США Дональда Трампа, при котором выросли расходы бюджета, а также были заметно сокращены налоги для корпораций.