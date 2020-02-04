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Меркель допускает увеличение помощи Турции из-за сирийских беженцев
08:47 27.01.2020 |
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) поддерживает возможное увеличение финансовой помощи Турции со стороны Евросоюза и Германии в связи с сирийскими беженцами. Об этом она заявила на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в пятницу, 24 января. Миграционная политика стала одной из тем беседы.
Евросоюз уже пообещал выделить 6 млрд евро. Эти средства будут направлены не государству, а неправительственным организациям, занимающимся вопросами ухода за беженцами и их образования, подчеркнули как Меркель, так и Эрдоган.
Кроме того, Германия намерена помочь Турции в укреплении ее береговой охраны. Берлин также изучит возможность финансово поддержать планы турецкой стороны по строительству временного жилья для беженцев в северных регионах Сирии. Анкара хочет создать там так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
Глава МИД Турции обвинил ЕС в нарушении договоренностей
Эрдоган ранее предупреждал об угрозе новой волны беженцев в Европе в свете авианалетов на севере Сирии. По его словам, около 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и направились к турецкой границе. Турция в одиночку не справится с их притоком, отметил Эрдоган.
Накануне визита в Турцию канцлера Германии Ангелы Меркель министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Евросоюз в нарушении соглашения по беженцам. "ЕС обещал нам выплатить 3 миллиарда евро в конце 2016 года, и еще 3 миллиарда в конце 2018 года. Уже 2020-й год, а мы полностью не получили еще первые 3 миллиарда", - заявил он.
В январе появилась информация о том, что ЕС на три четверти сократил финансовую помощь Турции. В то же время, по данным верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, выплаты Турции, предусмотренные в соглашении по беженцам, не сокращены.
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