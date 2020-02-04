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Экс-советник рассказал о намерении Трампа шантажировать Киев военной помощью
08:31 27.01.2020 |
Президент США Дональд Трамп сообщил своему советнику по национальной безопасности о намерении заморозить военную помощь Украине до тех пор, пока она не начнет расследование в отношении его вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера. Об этом издание The New York Times пишет в воскресенье, 26 января, ссылаясь на черновую версию книги Джона Болтона, бывшего советника Трампа по нацбезопасности.
По словам Болтона, глава Белого дома в августе 2019 года заявил ему, что не хочет размораживать одобренные Конгрессом 391 млн долларов, пока Киев не поможет с проведением расследования. Значительная часть средств - 250 млн долларов - предназначалась Киеву в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины. Деньги были разблокированы лишь в сентябре 2019 года.
Джон Болтон уже выразил готовность дать показания в Сенате на слушаниях об импичменте. При этом Трамп запретил ряду сотрудников своей администрации участвовать в расследовании.
Телефонный разговор Трампа и Зеленского
В декабре ряд западных СМИ сообщили, что администрация президента США запустила процедуру замораживания помощи Украине всего через полтора часа после телефонного разговора Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского 25 июля. Однако в администрации Трампа отрицают связь между этой беседой и приостановкой помощи Украине.
Обнародование содержания разговора Трампа и Зеленского привело к громкому политическому скандалу в Соединенных Штатах, ставшему причиной запуска процедуры импичмента президента. Сенат США 21 января начал рассматривать конкретные обвинения в адрес Трампа.
Процедура импичмента может быть завершена перед запланированным на 4 февраля выступлением президента в Конгрессе США с речью о положении нации. Ожидается, что обвинения с Трампа будут сняты, поскольку республиканцы обладают большинством в Сенате.
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