Глобальная экономика: кризиса избежали. Но риски все еще высокие

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора в Международном валютном фонде

МВФ представил обновленный прогноз глобальной экономики. По сравнению с октябрьским отчетом, прогнозные значения пересмотрены в сторону уменьшения

Международный валютный фонд в Давосе опубликовал регулярный update (обновление. - Ред.) своего World Economic Outlook - короткую версию.

Что нам говорит анализ МВФ?

В 2020 году планируется ускорение роста глобальной экономики - до 3,3% (из 2,9% в 2019-м). В 2021 году рост ожидается на уровне 3,4%.

Вроде, выглядит так, что миру удалось избежать значительных экономических потрясений, которые привели бы к глобальной рецессии.

Как я писал ранее, достигнутые два соглашения (по Brexit и по Китайско-Американской торговой войне) сыграли в этом большое значение: промышленное производство и международная торговля растут.

Также важную роль сыграли центральные банки, которые во многих странах синхронно снижали учетные ставки, делая кредитные ресурсы в 2020 году более доступными (без помощи центробанков, экономический рост был бы на 0,5% глобально ниже в 2020-2021-х).

В целом риски снижаются, потребительские настроения и покупки растут, также как и закупки корпораций (хотя оценки глобальных закупщиков - показатель, который все мониторят в международной торговле - все еще пессимистические). Также возобновила рост автомобильная промышленность, особенно в Германии.

Однако стоит отметить, что по сравнению с прогнозом, сделанным в октябре 2019-го, прогнозные значения в целом пересмотрены в сторону уменьшения: оценка предварительных результатов 2019 года снижена на 0,1%, а в 2020 и 2021 годах - на 0,2%.

В чем причина такого снижения?

Во-первых, проявились негативные сюрпризы от развивающихся рынков (в первую очередь, Индии, где прогноз снижен на 1,2% в 2020-м и 0,9% в 2021-м, а также в Мексике, Южной Африке).

В Китае рост тоже замедляется (после 6,1% в 2019, прогноз: 6% в 2020-м и 5,8% в 2021-м). Как вы понимаете, все это сильно влияет на глобальную экономику. И да, торговая сделка с США, подписанная уже в 2020 ("Phase One"), может немного улучшить ситуацию в Китае. Но в следующие месяцы будет стоять вопрос о ее расширении, и пока у аналитиков нет уверенности, что она может состояться. Особенно в условиях предвыборной ситуации в США.

Социальные протесты в некоторых регионах мира (Гонконг, Чили, Боливия, Венесуэла, Эквадор, Франция, Каталония) также повлияют на рост экономики.

Климатические изменения уже негативно влияют на многие экономики (ураганы на Карибах, засуха и пожары в Австралии, наводнения в восточной Африке и засуха в южной Африке - и это все практически одновременно).

Также геополитическая напряженность, особенно в отношениях между США и Ираном, США и их торговыми партнерами, нарушение глобальных цепочек создания стоимости (global value chains) - все это может привести к дальнейшему снижению глобального экономического роста.

Если говорить о прогнозах по группам стран, то ситуация следующая. В развитых экономиках рост в 2020-2021-х ожидается на уровне 1,6% (-0,1% от октябрьского прогноза - в основном из-за США, Британии и Евросоюза + Гонконг).

В развивающихся странах планируется ускорение роста (+4,4% в 2020-м и 4,6% в 2021-м). Но эти показатели ниже на 0,2%, чем в октябрьском прогнозе. Ожидается, что развивающаяся Европа (в основном Восточная) покажет рост в 2,5% в 2020-2021-м (против 1,8% в 2019-м), а это на 0,1% лучше, чем прогнозировалось в октябре.

Для предотвращения негативных сценариев правительствам в развитых и развивающихся странах необходимо более обдуманно формировать монетарную и фискальную политику, которые бы помогали стимулировать совокупный спрос и обеспечивали инклюзивный экономический рост.

На международной арене важна кооперация и мультилатерализм (в противовес изоляционизму), в том числе для решения глобальных климатических задач.

Также очень назрела реформа Всемирной торговой организации и архитектуры международной системы налогообложения (эта тема будет ключевой во время встречи G20 в Эр-Рияде в ноябре 2020-го).

Если суммировать, глобального кризиса пока удалось избежать, но восстановление идет медленно, риски еще остались: и геополитические, и климатические.

Теперь главное - не навредить и продолжить деликатное восстановление, в первую очередь, - международной торговли. За ней подтянется и промышленное производство. Центральные банки могут в этом помочь. Но и министерствам финансов надо тратить аккуратно для стимулирования совокупного спроса.