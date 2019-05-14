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Власти Турции вновь используют резервы ЦБ для покрытия дефицита бюджета
09:43 14.05.2019 |
Анкара вынуждена в очередной раз с начала года прибегнуть к использованию валютных резервов ЦБ Турции для финансирования расходов бюджета.
Позиции турецкой лиры и фондового рынка Турции в понедельник, 13 мая, вновь оказались под давлением на фоне сообщений о более существенном дефиците бюджета и вынужденных действиях властей страны.
По данным нескольких неназванных источников агентства Reuters, Министерство финансов Турции работает над принятием законодательных норм по передаче 40 млрд турецких лир ($6,6 млрд) из ЦБ Турции в бюджет страны. Как отмечается, законопроект "скоро" будет направлен в турецкий парламент.
В январе 2019 г. ЦБ Турции уже передавал средства в размере 37 млрд турецких лир в распоряжение Минфина Турции. Новое привлечение средств ЦБ понадобилось из-за "более серьезного" дефицита бюджета страны, чем ожидали власти Турции.
На этом фоне котировки турецкой лиры потеряли 1,8% по отношению к американской валюте, курс валютной пары доллар/лира достиг отметки 6,09 лиры за доллар. Основной фондовый индекс Стамбульской фондовой биржи BIST 100 упал на 2,5%.
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