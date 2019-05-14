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Концерн Bayer должен заплатить 1,78 миллиарда евро компенсации в США
09:34 14.05.2019 |
Суд присяжных в Калифорнии в понедельник, 13 мая, приговорил немецкий химический и фармацевтический концерн Bayer к выплате компенсации в размере более двух миллиардов долларов (1,78 миллиарда евро) американской супружеской паре, обвиняющей принадлежащую концерну компанию Monsanto в производстве ядовитого гербицида.
По утверждению истцов, глифосат, содержащийся в производимом компанией средстве для уничтожения сорняков, способствовал развитию у них онкологического заболевания.
Обвинение также старалось убедить присяжных, что Monsanto манипулировала данными исследований, желая скрыть потенциальную опасность.
Третий проигранный процесс
Это уже третий процесс из-за глифосата, который проигрывает Bayer. Как и в двух предыдущих случаях, адвокаты концерна намерены подать апелляцию, настаивая на том, что продукция Monsanto не могла наносить вред человеческому здоровью, а сам глифосат совершенно безопасен. В настоящее время в США в суды поданы 13 400 исков против Monsanto.
Ранее, 10 мая, предварительное расследование в отношении Monsanto открыла французская прокуратура. Вскоре после этого стало известно, что Bayer нанял стороннюю юридическую компанию для оценки обвинений в адрес Monsanto. Немецкий концерн окончательно поглотил американскую компанию в июне 2018 года.
Опасен ли глифосат?
У экспертов нет единого мнения о влиянии глифосата на здоровье человека. Ранее агентство по охране окружающей среды США и ряд регулирующих органов в Евросоюзе сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида. В свою очередь, в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вещество, возможно, является канцерогеном. Глифосат широко используется в том числе и в России, где этот химикат как средство борьбы с сорняками продается под марками "Раундап", "Глифор", "Торнадо", "Ураган".
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