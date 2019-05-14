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Трамп запланировал переговоры с Путиным. Они не встречались почти год
09:08 14.05.2019 |
Президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке в конце июня.
"Да, я буду встречаться с Путиным", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Трамп планирует провести переговоры с президентом России в Осаке на саммите G20, он пройдет 28-29 июня.
Заявление Трампа прозвучало на фоне грядущих переговоров госсекретаря США Майка Помпео с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и, как ожидается, с Путиным.
Помпео прибудет с визитом в Россию во вторник, ранее он сократил программу своей поездки - планировалось, что он приедет в Москву в понедельник, но вместо этого Помпео полетел в Брюссель, где должен обсудить ряд "неотложных вопросов", среди которых - ситуация с Ираном. Во вторник 14 мая Помпео встретится в Сочи с Лавровым и, как ожидается, с Путиным.
Журналисты попросили Трампа уточнить, какой сигнал должен передать Москве Помпео. "Думаю, сигнал заключается в том, что никогда не было никого [в США, помимо Трампа], кто столь жестко бы относился к России. В то же время мы в конце концов поладим с Россией. Имеет смысл ладить с Россией", - сказал президент. Он также заявил, что собирается провести в Японии и переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем.
Ранее в понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что Помпео на встречах в Сочи "гипотетически" может затронуть и вопрос о встрече Путина и Трампа в Осаке. "Я бы сейчас не предвосхищал никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива существует", - сказал он.
Затем источник РБК в МИДе и собеседник "Коммерсанта", близкий к Госдепартаменту, сообщили, что в встречу лидеров на полях саммита запросили в Вашингтоне. Впрочем, по сведениям Би-би-си, никаких окончательных договоренностей еще не достигнуто.
"Никаких запросов [о проведении встречи] не было", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа.
Как срывались встречи президентов?
Если переговоры в Осаке состоятся, это будет первая полноформатная встреча лидеров России и США за долгое время - первый и пока последний раз президенты долго беседовали тет-а тет на саммите в Хельсинки 16 июля 2018 года. В ноябре 2018 года планировалась встреча президентов в Париже, куда они оба приехали по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона на мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны. В итоге, переговоры сорвались. Тогда Трамп и Путин коротко пообщались "на ногах".
Затем президенты собирались провести переговоры в начале декабря на саммите G20 в Буэнос-Айресе, но эту встречу отменил уже Трамп из-за инцидента в Керченском проливе. 25 ноября российские пограничники с применением огнестрельного оружия артиллерии и авиации захватили в Азовском море три украинских корабля. Три украинских моряка получили ранения. Экипажи кораблей арестованы российским судом. Киев считает их военнопленными, Москва же обвиняет в провокации и нарушении государственной границы.
Трамп на саммите прошел мимо Путина, не поздоровавшись с ним. Впрочем, позднее российский лидер заявил, что они все-таки обменялись рукопожатиями, и он изложил ему свое видение ситуации с украинскими моряками "в двух словах". "У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня своя, мы остались при своем мнении", - сказал Путин.
Лидеры с тех пор не общались почти полгода, пока 3 мая не провели часовую телефонную беседу, которую Трамп назвал "очень позитивной". Они обсудили ситуацию в Венесуэле и возможное заключение нового ядерного договора уже с Китаем. Ранее США по решению Трампа приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который Вашингтон и Москва подписали в 1987 году. ДРСМД запрещал все комплексы ядерных и неядерных ракет наземного базирования со средним (1000-5500 км) и меньшим (500-1000 км) радиусом действия. В итоге, США и Россия обвинили друг друга в нарушении условий договора и вышли из него.
Беседа президентов состоялась на фоне публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Мюллер не нашел доказательств сговора команды Трампа с россиянами, тем не менее доклад обвиняет Москву в попытках повлиять на волеизъявление американцев.
Трамп после разговора с Путиным сказал, что не обсуждал с ним вопросы вмешательства России в новые выборы, чем вызвал на себя волну критики со стороны оппонентов-демократов.
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