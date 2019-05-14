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США пригрозили Брюсселю последствиями, если тот будет продвигать свои оборонные проекты – СМИ
08:49 14.05.2019 |
Соединенные Штаты предупредили Евросоюз, что его текущие оборонные планы ставят под угрозу десятилетия интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО.
Об этом говорится в письме Пентагона руководству ЕС с 1 мая, содержание которого стало известно испанской газете El Pais, сообщает "Европейская правда".
Сообщается, что письмо переполнено более или менее завуалированными угрозами политических и экономических репрессий, если Брюссель будет и дальше пытаться продвигать европейские проекты по разработке вооружения при участии других стран, не обязательно США.
Письмо пришло вскоре после того как Европарламент 18 апреля дал предварительное согласие на создание Европейского оборонного фонда.
Кроме того, США выступают против условий так называемой Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) - программы, направленной на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны, в которой принимают участие 25 государств-членов ЕС.
"США глубоко обеспокоены принятием регламента относительно Европейского оборонного фонда и общими условиями PESCO" - говорится в письме.
Регламент позволяет участие неевропейских стран в оборонных проектах, при этом эти проекты будут находиться исключительно в европейской интеллектуальной собственности. Участие в проектах PESCO при этом требует единодушного согласия всех участников программы, в связи с чем Вашингтон опасается, что таким образом США могут быть отстранены от участия.
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