Госсекретарю США не удалось добиться поддержки ЕС в отношении Ирана

Глава МИД ФРГ Хайко Мас и госсекретарь США Майк Помпео

Евросоюз призвал США к сдержанности в отношении Ирана. "Мы не хотим, чтобы произошла военная эскалация", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Брюсселе в понедельник, 13 мая.

Помпео прибыл в Брюссель с незапланированным визитом, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в отношении Ирана, с министрами иностранных дел ФРГ, Франции и Великобритании, а также с верховным представителем ЕС по внешней политике Федерикой Могерини.

По словам Маса, ЕС и США преследуют одинаковые цели, хотя идут "разными путями" и имеют "разные взгляды" на то, как этого достичь, а именно, не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

В отличие от Вашингтона, в Брюсселе намерены по-прежнему придерживаться условий ядерной сделки с Тегераном, до тех пор, пока Тегеран выполняет ее условия. По словам Могерини, ЕС призывает "все стороны к максимальной сдержанности".

"Нас очень беспокоит опасность того, что конфликт разгорится из-за непреднамеренной ошибки", - цитирует агентство AFP главу МИД Великобритании Джереми Ханта. В свою очередь, руководитель французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан подверг критике курс Вашингтона на "усиление давления и санкций" против Ирана.

ЕС готовит предложение по Венесуэле

Кроме того, Федерика Могерини обсудила с Майком Помпео ситуацию в Венесуэле. Европейская сторона предложит "некоторые конкретные идеи и опции для мирного демократического выхода из этого кризиса", сказала Могерини в беседе с DW. В ближайшее время из Брюсселя в Каракас будет направлена специальная дипломатическая миссия, чтобы обсудить возможное урегулирование со всеми заинтересованными сторонами, подчеркнула Могерини.