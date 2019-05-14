Два саудовских танкера повреждены в ходе диверсии у порта ОАЭ

Неподалеку от порта эмирата Фуджейра была совершена диверсия, в результате которой пострадали четыре торговых судна, принадлежащие разным странам, сообщили в понедельник, 13 мая, власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Первые сообщения о взрывах в порту Фуджейры появились в ливанских СМИ в воскресенье. О подробностях инцидента не сообщается.

По данным министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, при этом двум саудовским танкерам нанесен значительный ущерб, однако это не привело к жертвам или разливу нефти. Один из танкеров должен был заправиться нефтью в саудовском порту, чтобы доставить ее покупателям в США. Порт Фуджейры расположен примерно 140 километров южнее входа в Ормузский пролив, обеспечивающий доступ в Персидский залив. Через Ормузский пролив перевозится около трети мировых поставок нефти.

Обострение отношений между США и Ираном

США в понедельник опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе. В свою очередь, представитель иранского МИД Аббас Мусави завил, что Тегеран обеспокоен "политическим авантюризмом иностранных игроков", которые стремятся чинить препятствие морскому судоходству в регионе Персидского залива. Он призвал власти ОАЭ провести "тщательное расследование".

Отношения между США и Ираном в последнее время обострились в связи с выходом Вашингтона из ядерной сделки и введением новых санкций в отношении Тегерана. Иран на прошлой неделе объявил, что прекращает выполнение ряда обязательств в рамках соглашения 2015 года о ядерной программе.

Пентагон 9 мая перебросил на авиабазу Эль-Удейд в Катаре два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. В минувшее воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что для противодействия политике Ирана Вашингтон направит в регион ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн", который в настоящее время находится в Средиземном море.