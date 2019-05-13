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Немецкий Bayer нанял юристов для проверки обвинений в адрес Monsanto
08:42 13.05.2019 |
Немецкий химический и фармацевтический концерн Bayer нанял стороннюю юридическую компанию для оценки обвинений в адрес его дочернего предприятия Monsanto. Об этом сообщается в пресс-релизе Bayer в воскресенье, 12 мая.
Ранее стало известно, что во Франции компанию Monsanto подозревают в составлении списка лиц, критикующих ее продукцию, предположительно с целью оказать на них влияние. "Мы понимаем, что подобная инициатива вызвала беспокойство и критику. Bayer не ищет диалог с заинтересованными сторонами и обществом подобными способами. Мы просим прощения", - говорится в заявлении немецкого концерна. В то же время в Bayer подчеркнули, что пока в компании не видят в составлении этих списков нарушения каких-либо законов. По данным немецкой фирмы, список был составлен в 2016 году. Окончательное поглощение Monsanto концерном из Германии произошло в июле 2018 года.
10 мая французская прокуратура открыла предварительное расследование в отношении Monsanto. По информации СМИ, в списке людей, критикующих продукцию компании, оказалось около 200 человек, в числе которых - журналисты и парламентарии.
Судебные разбирательства из-за глифосата
Monsanto не первый месяц является объектом повышенного интереса правоохранительных органов. В производимом Monsanto средстве для уничтожения сорняков содержится гербицид глифосат. В марте суд в Сан-Франциско признал это химическое вещество "существенным фактором", повлиявшим на развитие онкологического заболевания у 70-летнего мужчины, который активно использовал его на протяжении многих лет. Всего в американских судах находится почти 13 с половиной тысяч исков против Monsanto.
У экспертов нет единого мнения о влиянии глифосата на здоровье человека. Ранее агентство по охране окружающей среды США и ряд регулирующих органов в Евросоюзе сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида. В свою очередь, в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вещество, возможно, является канцерогеном.
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