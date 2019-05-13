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На Кубе вводят ограничения на покупку продуктов и средств гигиены
08:26 13.05.2019 |
Из-за финансового кризиса власти Кубы вводят ограничения на покупку некоторых пищевых продуктов и средств гигиены.
Об этом в пятницу заявила министр торговли Кубы Бетси Диас, передает DW со ссылкой на dpa.
Кубинцы смогут покупать только в ограниченном количестве курятину, рис, яйца, фасоль, колбасу, мыло, моющие средства и зубную пасту.
По словам Диас, цель таких мероприятий - "справедливое и разумное" распределение дефицитных продуктов среди населения.
"Мы призываем к спокойствию", - заявила она.
Министр отметила, что нормы объема для растительного масла сохраняются в обычном объеме.
Правительство Кубы обвиняет в кризисе на острове и дефиците поставок продукции США, которые усилили против страны торговое эмбарго.
"Но экономисты видят причину проблемы в слабости собственного производства страны и зависимости от близкого союзника - Венесуэлы, которая сейчас также попала под санкции Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп требует от Кубы прекратить поддержку Венесуэлы", - пишет DW.
Агентство АР отмечает, что Куба импортирует примерно две трети своих продуктов на около 2 млрд долларов ежегодно.
"Частичный дефицит некоторых продуктов питания наблюдался в течение многих лет. Последние месяцы ощущался повышенный дефицит таких продуктов, как курятина или мука, повлекший большие очереди", - говорится в сообщении.
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