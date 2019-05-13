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В Шри-Ланке из-за нападений на мусульман заблокированы соцсети
08:06 13.05.2019 |
Правительство Шри-Ланки объявило о временной блокировке некоторых социальных сетей и мессенджеров. Мера касается, среди прочих, Facebook и WhatsApp. Подобный шаг вызван нападениями на мусульман, заявили в пресс-службе правительства страны в понедельник, 13 мая.
Днем ранее несколько десятков человек в одном из городов Северо-Западной провинции забросали камнями мечети и магазины, которыми владеют мусульмане. Кроме того, собеседники агентства Reuters сообщили о мужчине, которого избили в результате спора, начавшегося в Facebook.
Нападения в пасхальное воскресенье
Усилению напряженности в обществе способствовали теракты, совершенные в конце апреля. Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели 21 апреля почти одновременно. Позже появилась информация о седьмом и восьмом взрыве - один из них был устроен смертником, когда полиция пришла к нему с обыском, а еще один - у зоопарка в пригороде Коломбо. Кроме того, было обезврежено взрывное устройство поблизости от крупнейшего в стране аэропорта Бандаранаике.
Жертвами терактов, совершенных в пасхальное воскресенье по западному календарю, стали более 250 человек, около 500 получили ранения. Среди погибших - свыше 30 иностранцев.
Правительство возложило ответственность за нападения на местную исламистскую группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальное единение"). Через неколько дней после атак президент страны Майтрипала Сирисена заявил, что лидер группировки был убит во время одного из воскресных нападений.
ИГ взяло на себя ответственность за нападения
При этом террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за серию взрывов на себя. 29 апреля близкий к ИГ сайт опубликовал видеопослание, в котором выступает бородатый мужчина, похожий на лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади. Он заявляет, что нападения в Шри-Ланке стали ответом ИГ на потерю последнего бастиона в Сирии - города Багхуз.
7 мая глава полиции Хандана Викрамаратне заявил, что все злоумышленники, которые организовали и совершили теракты-самоубийства, погибли либо находятся под стражей.
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