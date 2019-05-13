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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Выборы президента Литвы. Все решится во втором туре

07:59 13.05.2019 |

Мир

Фавориты президентской гонки в Литве Ингрида Шимоните и Гитинас Науседа вышли во второй тур выборов. Набрать более 50% голосов избирателей не удалось никому из девяти кандидатов в президенты.

По предварительным данным, экс-министр финансов Шимоните набрала 26,2% голосов, экономист Науседа - 24,6%.

Также принимавший участие в выборах действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис уже признал поражение и пообещал оставить премьерский пост. Второй тур выборов пройдет через две недели, 26 мая.

Два референдума

Одновременно с президентскими выборами в Литве прошли референдумы - о разрешении двойного гражданства со странами, "соответствующими критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции", и о сокращении количества депутатов парламента с 141 до 121.

Оба референдума были признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.

Россия - агрессор

Никто из основных кандидатов на пост президента Литвы не собирается менять курс в отношении России, которую в Литве после событий в Крыму и на востоке Украины считают агрессором. 12 мая в стране проходит первый тур президентских выборов и сразу два референдума.

У президента Литвы больше полномочий, чем у его коллег в Латвии и Эстонии. В Литве глава государства формирует внешнюю политику наравне с правительством, является главнокомандующим армии, имеет права законодательной инициативы и законодательного вето.

Если в Латвии и Эстонии президента выбирает парламент, то в Литве - все граждане с правом голоса. Обязательное условие для участия в избирательной гонке - 20 тысяч подписей, которые кандидат должен заранее собрать и подать в Центральную избирательную комиссию.

Ингрида Шимоните - экономист, бывший заместитель президента Банка Литвы и экс-министр финансов, кандидат от правоцентристской партии "Союз отечества - Христианские демократы".

 Шимоните не хочет менять политику по отношению к России

Эта же партия в свое время поддерживала кандидатуру действующего президента Дали Грибаускайте, в ней же состоит Витаутас Ландсбергис, бывший председатель Верховного совета Литвы и один из лидеров Союдиса - той общественно-политической организации, которая добилась выхода Литвы из СССР и восстановления независимости.

Гитанас Науседа - тоже экономист, тоже входил в руководство Банка Литвы, однако последние годы провел в частных банках. Науседа - беспартийный кандидат.

 Гитанас Науседа - либеральный кандидат на выборах президента

По словам политолога Линаса Коялы, независимые кандидаты - нормальная практика для Литвы. "Гитанаса Науседу не поддерживает ни одна партия, он сам всегда выступал за принципы либеральной экономики, можно сказать, что он склоняется в правоцентристскую сторону", - сказал эксперт Русской службе Би-би-си.

Про Россию: хуже не будет

Кто бы ни стал новым президентом Литвы, маловероятно, что риторика в отношении России станет жестче - так как жестче, чем в исполнении Дали Грибаускайте, она вряд ли может быть. "Не-не-не, мы не боимся, никого не боимся!", - сказала она российским журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о российской угрозе.

Грибаускайте традиционно поддерживает антироссийские санкции, последовательно обвиняет Россию в агрессии, регулярно вызывая гнев российских политиков, а российские журналисты время от времени припоминают ей слова о том, что Россия - террористическое государство.

 Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте занимает должность с 2009 года. В свое время она установила национальный рекорд, набрав 69% голосов уже в первом туре президентских выборов.

В начале своего первого срока Грибаускайте пыталась выстроить дружественный диалог с Россией, однако в 2013-2014 гг. в связи с кризисом вокруг Украины позиция президента поменялась.

При этом Даля Грибаускайте остается одной из самых популярных фигур в стране. По итогам опроса одной из самых популярных газет страны Lietuvos rytas, Грибаускайте назвали человеком 2018 года. Литовцы доверяют ей больше, чем кому бы то ни было в политическом истеблишменте, согласно опросу Baltijos tyrimai в феврале 2019 года.

У Ингриды Шимоните позиция по России похожая, но риторика - несколько мягче. Она тоже считает Россию угрозой, но менять курс в отношении нее не собирается, а поступаться принципами ради добрососедства не считает нужным.

Шимоните обещает не следовать примеру президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая недавно побывала с визитом в Москве. По словам Шимоните, у прагматики без идеологии могут быть серьезные политические последствия, пишет литовское издание Delfi.

Гинтас Науседа высказывается в отношении России менее прямолинейно, чем его главные конкуренты. Однако и он считает политику соседа агрессивной. По его мнению, отношения с Москвой могут измениться только в том случае, если российское правительство начнет соблюдать Минские соглашения.

Ехать в Москву он не собирается, но и полностью прерывать связи не хочет - особенно если речь идет о торговле.

"Полагаю, что связи с русскими людьми должны стать нашим важнейшим приоритетом, так как с этими людьми нам предстоит жить и тогда, когда срок полномочий нынешнего кремлевского руководителя закончится", - цитирует его издание Delfi.
 

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