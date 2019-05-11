Лос-Анджелес хочет отказаться от автомобилей с ДВС к 2050 году

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти обьявил амбициозный «зеленый» план, призванный привести к полному отказу от транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.

Амбициозный план Гарсетти состоит в том, чтобы к 2025 году 25% всех городских транспортных средств были полностью электрическими, к 2035 году этот показатель должен вырасти до 80%, а к 2050 все 100% транспортных средств «Города Ангелов» будут с нулевым уровнем выбросов.

Но ставка на электромобили не единственное, что есть в стратегии развития, которая предусматривает, что все школьные автобусы будут электрическими к 2028 году, а все остальные городские транспортные средства, включая рейсовые автобусы и уборочную технику, будут обладать нулевым уровнем выбросов у 2034 году.

План также предусматривает строительство 20 площадок быстрой зарядки по всему городу, а к 2028 году 100% городского парка такси Лос-Анджелеса будет переведено на электрические автомобили.

Наконец, новые экологические строительные нормы требуют, чтобы все новые здания в городе были «чистыми и с нулевым уровнем выбросов», а все строительные фирмы использовали технологии с нулевым уровнем выбросов к 2050 году.

Ранее сообщалось, что власти Амстердама намерены к 2020 году запретить въезд в центр города дизельных машин старше 15 лет, с 2022 года не останется общественного транспорта с ДВС, с 2025 года под запретом окажутся мототехника и прогулочные суда с двигателями внутреннего сгорания, а с 2030 года будет запрещена эксплуатация любых видов транспорта с бензиновыми и дизельными моторами.