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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США повышают пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму $200 млрд

12:44 10.05.2019 |

Мир

 

США в пятницу повысили пошлины на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов до 25%. Таким образом президент США Дональд Трамп усиливает давление на Пекин, угрожая при этом ввести дополнительные пошлины практически на весь импорт из Китая.

Повышение пошлин вступило в силу через несколько часов после того, как представители Китая и США в четверг встретились, чтобы попытаться вернуть переговоры в нормальное русло. Обсуждение торговых отношений двух стран должно возобновиться в пятницу, но в Белом доме заявили, что не планируют приостанавливать обещанное повышение пошлин.

Пекин намерен предпринять ответные меры. Как только повышение пошлин вступило в силу, Министерство торговли Китая выступило с заявлением, в котором говорилось о том, что Пекин "вынужден осуществить необходимые контрмеры". Детали и сроки ответных мер пока еще не известны.

Торгпред США Роберт Лайтхайзер и министр финансов страны Стивен Мнучин встретились с вице-премьером Китая Лю Хэ в четверг. После этого они ознакомили Трампа с результатами встречи, сообщили в Белом доме.

В четверг Трамп заявил представителям СМИ, что США намерены ввести новые пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров на сумму 325 млрд долларов, которые до этого пошлинами не облагались. Если это произойдет, то все импортируемые из Китая в США товары будут облагаться пошлинами в размере 25%.

Китай не согласен с утверждением США о том, что Пекин пошел на попятную в переговорах. Именно это обстоятельство угрожает сорвать заключение сделки на этой неделе.

"Я приехал в этот раз, чтобы выразить искренность Китая", - сказал Лю в интервью телекомпании CCTV.

Переговорщики со стороны США были обескуражены тем, что Пекин нарушил ранее данные обещания, которые, как ожидалось, позволили бы заключить предварительное соглашение о торговле на этой неделе в ходе переговоров в Вашингтоне, и Трамп незамедлительно начал действовать.

Теперь стало ясно, что Трамп рассматривает повышение пошлин как залог своей победы не только в конфликте с иностранными торговыми партнерами, но и в отношениях с конгрессом.

Сенатор Чак Шумер от Нью-Йорка, лидер демократов в конгрессе, поддерживает жесткую позицию Трампа в отношении Китая, но он может отказать президенту-республиканцу в поддержке, если ему не удастся заключить соглашение, предусматривающее фундаментальное изменение экономической политики Китая.

Угрозы США звучали на фоне возобновления переговоров между Вашингтоном и Пекином на среднем уровне в среду и их продолжения с участием Лю Хэ в четверг. В последние месяцы все шло гладко, но на прошлой неделе переговоры оказались под угрозой срыва.

По словам представителей администрации Трампа, США полагали, что Китай согласился детально обговорить пересмотр законодательства, необходимый для осуществления соглашения о торговле. На прошлой неделе Пекин заявил, что подобного намерения у него нет, и в воскресенье Трамп выступил с угрозами повысить пошлины, вынося тем самым эту проблему на всеобщее обозрение. США сочли, что Пекин отказался от ранее данного обещания, тогда как в Китае заявили, что этот шаг был попыткой пересмотреть требования США, нарушающей суверенитет Китая.

Заминка в переговорах усилила сомнения Вашингтона относительно того, что у Лю нет политической силы для обеспечения выполнения обещаний.

Уже долгое время Лю является доверенным советником президента Китая Си Цзиньпина, но в основном известен своей научной, а не политической деятельностью. В четверг представители администрации Трампа заявили, что угрозы повышения пошлин не были адресованы Лю, который считается реформатором экономики, а были направлены консерваторам в Китае, занимающим жесткую позицию в отношении США.

Трамп поумерил угрозы, отметив, что президент Китая Си Цзиньпин написал ему "чрезвычайно красивое письмо" в среду. Трамп, вероятно, лично поговорит с лидером Китая в надежде, что им удастся разрешить противоречия.

"Давайте работать сообща. Посмотрим, удастся ли нам достичь чего-либо", - заявил Трамп.

Сложно сказать, был ли Лю проинструктирован президентом в отношении возможности пойти на уступки, которые США считают необходимыми для заключения сделки, или же просто должен переговорить с представителями Вашингтона, чтобы лучше понять их намерения. В отличие от предыдущих визитов, на этот раз Лю не был обозначен как полномочный представитель, поэтому, вероятно, у него нет возможности пойти на значительный компромисс.

До настоящего момента контрмеры Китая в отношении США в основном были нацелены на сельскохозяйственный сектор и обеспечивали сокращение импорта сои, сорго и свинины.

Финансовые рынки в четверг охватила волатильность, так как инвесторы не могли понять ситуацию вокруг торговых переговоров. Индекс Dow Jones Industrial Average упал более чем на 400 пунктов, чему способствовало снижение акций производителей и технологических компаний, сильно зависящих от роста экономики Китая. Инвесторы отдавали предпочтение сравнительно безопасным активам, и доходность казначейских облигаций снизилась.

После того, как Трамп все же высказал предположение, что Белый дом может достичь соглашения с Пекином, акции и доходность облигаций отскочили от внутридневных минимумов, но характер дискуссии между Вашингтоном и Пекином указал трейдерам на сохраняющуюся неопределенность исхода торговых переговоров.

Вероятно, влияние повышения пошлин на экономику Китая проявится не сразу. Пошлина в размере 10% на определенные категории товаров из Китая сохраняется с сентября. Компании, закупающие эти товары, отмечали, что их прогнозы предусматривают дальнейшее повышение пошлин.

В основном пошлины были повышены на капитальные и промежуточные товары. Повышение пошлин также коснется потребительских товаров на 40 млрд долларов. Пошлинами облагаются более 5000 наименований товаров.

Новые пошлины на импорт китайских товаров в США вступят в силу после полуночи в пятницу. Те грузы, которые доставляются в страну воздушным путем, сразу станут облагаться повышенными пошлинами, но старые тарифы будут распространяться на груз, который доставляется морем и был отправлен до пятницы.

Если США пойдут дальше и введут пошлины на весь импорт из Китая, то это серьезно ударит по потребителям. В числе этих товаров находятся различные смартфоны, одежда, ноутбуки и другие товары повседневного спроса. В США стараются избежать введения пошлин на эти товары, чтобы не допустить неблагоприятной реакции со стороны потребителей, которая может подорвать усилия США.

Любые дополнительные пошлины могут быть введены через несколько недель или даже месяцев. В администрации торгпреда США заявили, что для начала требуется составить список этих товары и провести слушания. Власти тщательно выполняют все необходимые процедуры, чтобы избежать судебных исков.

Торговый конфликт между США и Китаем начался более года назад, когда торговое представительство США опубликовало данные о том, что компании США систематически были вынуждены передавать технологии китайским конкурентам. Кроме того, стало известно о том, что власти Китая оказывают поддержку китайским компаниям в виде субсидий и иных мер, что приводит к недобросовестной конкуренции. Кроме того, компаниям США чинились несправедливые препятствия на финансовых и цифровых рынках Китая.

Эти вопросы теперь ушли на второй план, и в центре дискуссии находится вопрос о том, готов ли Китай заключить соглашение, предусматривающее изменение законодательства, и готовы ли США отказаться от повышения пошлин.

Китай "начал пересмотр соглашения. Мы не можем этого допустить", сказал Трамп в четверг.
По материалам: ПРАЙМ
 

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